COVID testing options shifting in Eagle County as childhood vaccines approved

Eagle County this week issued the following press release on COVID-19 testing changes and federal approval of childhood vaccines:

Community COVID-19 resources continue to evolve as the pandemic moves toward an endemic phase. The Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) has opted to close test sites in the region due to decreased demand. CDPHE is consolidating Eagle County test sites to one location under a new provider, Affinity/Eurofin, in Eagle at the Eagle Town Park, 500 Broadway Street. This location will be open three days a week for six hours a day offering free PCR testing. This testing is acceptable for travel validation.



Ahead of this transition, the state health agency released its supply of rapid home test kits to participating organizations to become test kit distribution sites. There are several locations across Eagle County where home test kits are available free of charge. Additionally, the federal home test kit distribution program continues and individuals are able to submit a request for free kits by mail.



Provider-based testing is available at Colorado Mountain Medical as well as Vail Health Urgent Care locations but patients must be symptomatic and schedule an appointment in order to be tested. Walk-in testing and travel testing are not available at these locations.



Roaring Fork Neurology, in partnership with MicrogenDX, is providing “patient pay” travel testing in El Jebel Monday-Friday from 10:30-11:30 am. Registration is required but can be done on site. The cost of each test is $120; donations may be available to help those unable to afford the cost.



Eagle County COVID-19 testing options as of July 1, 2022:



Home tests

Pickup locations: Vail library, Vail Fire, Eagle County Government (Avon, Eagle, El Jebel)Mail-order delivery https://special.usps.com/testkits

State-sponsored test site- Eagle Town Park

MWF 8 a.m. – 2 p.m. effective July 6

Registration is required but can be done on site; please visit AffinityeCareColorado.com for registration questionnaire

Currently MWF 11 a.m. – 12 p.m.

Vail Health/CMM Urgent Care and Provider Testing

For sick patients only, must have an appointment, no walk-ins available

Travel testing

El Jebel Monday-Friday 10:30 a.m. – 11:30 a.m.



COVID-19 vaccines have been approved for individuals aged six months to five years. The CDC and FDA authorized both Pfizer and Moderna vaccines with no preference for one over the other. Parents are able to get their child vaccinated with the vaccine that is available to them.

Pfizer Primary series is 3 doses and Moderna Primary series is 2 doses

Immunocompromised is 3 dose series for both presentations

CDC “At-A-Glance COVID-19 Vaccine Schedule”

All changes noted above as well as the most up-to-date information of COVID-19 resources in Eagle County are available at eaglecountycovid.org.



Las opciones de pruebas de COVID cambian en el Condado de Eagle partir del 1 de julio;

vacuna infantil aprobada



30 de junio de 2022 – Los recursos comunitarios de COVID-19 continúan evolucionando a medida que la pandemia avanza hacia una fase endémica. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) ha optado por cerrar los sitios de prueba en la región debido a la disminución de la demanda. CDPHE está consolidando los sitios de prueba del Condado de Eagle en una ubicación bajo un nuevo proveedor, Affinity/Eurofin, en Eagle en Eagle Town Park, 500 Broadway Street. Esta ubicación estará abierta tres días a la semana durante seis horas al día y ofrecerá pruebas de PCR gratuitas. Esta prueba es aceptable para la validación de viajes.



Antes de esta transición, la agencia estatal de salud entregó su suministro de kits de prueba rápida casera a las organizaciones participantes para que se conviertan en sitios de distribución de kits de pruebas. Hay varios lugares en todo el Condado de Eagle donde los kits de pruebas caseras están disponibles sin costo. Además, el programa federal de distribución de kits de pruebas caseras continúa y las personas pueden enviar una solicitud de kits gratuitos por correo.



Las pruebas hechas por proveedores están disponibles en Colorado Mountain Medical, así como en las ubicaciones de atención de urgencia de Vail Health, pero los pacientes deben tener síntomas y programar una cita para hacerse la prueba. Las pruebas sin cita previa y las pruebas para viaje no están disponibles en estos lugares.



Roaring Fork Neurology, en asociación con MicrogenDX, ofrece pruebas para viaje “pagadas por el paciente” en El Jebel de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 a.m. Es necesario registrarse, pero se puede hacer en el sitio. El costo de cada prueba es de $120; puede haber donaciones disponibles para ayudar a aquellos que no pueden pagar el costo.



Opciones de prueba de COVID-19 del Condado de Eagle a partir del 1 de julio de 2022:



Pruebas caseras

Lugares de recogida: biblioteca de Vail, Vail Fire, gobierno del Condado de Eagle (Avon, Eagle, El Jebel)

Entrega de pedidos por correo https://special.usps.com/testkits

Sitio de pruebas patrocinado por el estado: Eagle Town Park

MWF 8 a.m. – 2 p.m. a partir del 6 de julio

Es necesario registrarse, pero se puede hacer en el sitio; visite AffinityeCareColorado.com para el cuestionario de registro

Actualmente MWF 11 a.m. – 12 p.m.

Pruebas hechas por proveedores y atención de urgencia de Vail Health/CMM

Solo para pacientes enfermos, debe tener una cita, no hay visitas sin cita disponibles

Pruebas para viaje

El Jebel Lunes-Viernes 10:30 am – 11:30 am



Las vacunas COVID-19 han sido aprobadas para niños de seis meses a cinco años. El CDC y la FDA autorizaron las vacunas de Pfizer y Moderna sin preferencia entre una y la otra. Los padres pueden vacunar a sus hijos con la vacuna que esté disponible para ellos.



La serie primaria de Pfizer es de 3 dosis y la serie primaria de Moderna es de 2 dosis

Inmunocomprometidos deben recibir una serie de 3 dosis de cualquiera de las presentaciones

“Vistazo al cronograma de vacunas contra el COVID-19” del CDC

Todos los cambios mencionados anteriormente, así como la información más actualizada de los recursos de COVID-19 en el Condado de Eagle, están disponibles en eaglecountycovid.org.