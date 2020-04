Colorado reports partial data on COVID-19 infections by race, ethnicity

The Colorado Department of Public Health and Environment is releasing all available race and ethnicity data on reported cases of COVID-19 in the state.

The race and ethnicity data released today represents 75% of all reported COVID-19 cases. Cases with an unknown race or ethnicity are excluded from these calculations.

Initial disease reports to public health are often missing information on race and ethnicity. CDPHE is drafting a public health order to clarify the type of data the department needs from health care entities. The public health order will help the department have a more complete dataset moving forward.

Using the data available now, the percentage of cases is statistically higher for Hispanic, Black/African American, and Native Hawaiian/Pacific Islander Coloradans compared to the overall population distribution. The following graph has more complete information about the percentage of cases and deaths by race and ethnicity:

Here are the cases collected and analyzed by race/ethnicity by number:*

Total: 5188 cases with race and ethnicity data American Indian or Alaskan Natives (non-Hispanic): 24 cases, 0.46% Asian (non-Hispanic): 116 cases, 2.24% (statistically lower) Black or African American (non-Hispanic): 363 cases, 7.00% (statistically higher) Hispanic: 1,458 cases, 28.10% (statistically higher) Multiple racial categories (non-Hispanic): 96 cases, 1.85% (statistically lower) Native Hawaiian or other Pacific Islander (non-Hispanic): 29 cases, 0.56% (statistically higher) Other: 38 cases, 0.73% (no test performed as population data do not include ‘other’) White (non-Hispanic): 3,064 cases, 59.06% (statistically lower)



Here are the deaths among cases collected and analyzed by race/ethnicity by number:

Total: 249 deaths among cases with race and ethnicity data American Indian or Alaskan Natives (non-Hispanic): 2 deaths, 0.80% Asian (non-Hispanic): 7 deaths, 2.81% Black or African American (non-Hispanic): 17 deaths, 6.83% Hispanic: 44 deaths, 17.67% Multiple racial categories (non-Hispanic): 3 deaths, 1.20% Native Hawaiian or other Pacific Islander (non-Hispanic): 4 deaths, 1.61% Other: 0 deaths (no test performed as population data do not include ‘other’) White (non-Hispanic): 172 deaths, 69.08%



Colorado has racial disparities in certain chronic diseases due to unequal access to health care and economic opportunities occurring over many generations. Because studies have shown people with underlying health conditions are more likely to die of the virus, tracking racial and ethnic data is a high priority for the department.



“We know that social and health care inequities affect outcomes, and that becomes even more apparent in times of disaster,” said Jill Hunsaker-Ryan, Executive Director of CDPHE. “There have been generations of institutionalized barriers to things like preventive medical care, healthy food, safe and stable housing, quality education, reliable transportation, and clean air. Research shows that these types of factors are the most predictive of health outcomes. There is much to be learned from this disaster, and the uneven effects of COVID-19 on different communities will perhaps be one of the most profound lessons. It’s apparent now more than ever why we must bridge these inequities and even more closely track the outcomes of COVID-19 by race and ethnicity.”

CDPHE is working continuously on data analysis and will update case data by race/ethnicity and other factors as it is available. Starting tomorrow, CDPHE will add race and ethnicity data to its daily refresh of data.

*Unless otherwise indicated, the percentage listed is not statistically different from the general population distribution.

Source data:

El estado publica datos iniciales de raza y etnia relacionados con los casos de COVID-19

DENVER, 13 de abril de 2020: El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE, siglas en inglés) publicará todos los datos disponibles de raza y etnia en relación con casos reportados en el estado de COVID-19.

Los datos de raza y etnia publicados hoy representan un 75% de todos los casos reportados de COVID-19. Los casos sin datos de raza ni etnia son excluidos de estos cálculos.

De manera frecuente, los informes iniciales enviados a agencias de salud pública no incluyen información de raza y etnia. El CDPHE está bosquejando una orden de salud pública para clarificar los tipos de datos que los departamentos necesitan de las organizaciones de atención médica. La orden de salud pública le ayudará al departamento a contar con un conjunto de datos más completo a futuro.

Según los datos disponibles en este momento, el porcentaje de casos es estadísticamente más alto para los habitantes de Colorado hispanos, negros / afroamericanos y nativos de Hawái / isleños del pacifico en comparación con la distribución en la población general. El siguiente gráfico contiene información más detallada sobre el porcentaje de casos y fallecimientos por raza y etnia:

A continuación, se encuentran las cifras de los casos recopilados y analizados por raza / etnia*:

● Total: 5188 con datos de raza y etnia

○ Indígenas de América o nativos de Alaska (no hispanos): 24 casos, 0.46%

○ Asiáticos (no hispanos): 116 casos, 2.24% (estadísticamente más bajo)

○ Afroamericanos o negros (no hispanos): 363 casos, 7.00% (estadísticamente más alto)

○ Hispanos: 1,458 casos, 28.10% (estadísticamente más alto)

○ Múltiples categorías raciales (no hispanos): 96 casos, 1.85% (estadísticamente más bajo)

○ Nativos de Hawái / isleños del pacifico (no hispanos): 29 casos, 0.56% (estadísticamente más alto)

○ Otros: 38 casos, 0.73% (no se ha realizado ninguna prueba bajo esta categoría ya que los datos de población no incluyen la categoría “otro”.)

○ Blancos (no hispanos): 3,064 casos, 59.06% (estadísticamente más bajo)

A continuación, se encuentran las cifras de los fallecimientos entre casos recopilados y analizados por raza / etnia:

● Total: 249 fallecimientos entre los casos con datos de raza y etnia

○ Indígenas americanos o nativos de Alaska (no hispanos): 2 fallecimientos, 0.80%

○ Asiáticos (no hispanos): 7 fallecimientos, 2.81%

○ Afroamericanos o negros (no hispanos): 17 fallecimientos, 6.83%

○ Hispanos: 44 fallecimientos, 17.67%

○ Múltiples categorías raciales (no hispanos): 3 fallecimientos, 1.20%

○ Nativos de Hawái / isleños del pacifico (no hispanos): 4 fallecimientos, 1.61%

○ Otros: o fallecimientos (no se ha realizado ninguna prueba bajo esta categoría ya que los datos de población no incluyen la categoría “otro”)

○ Blancos (no hispanos): 172 fallecimientos, 69.08%

Colorado tiene disparidades raciales en relación con ciertas enfermedades crónicas debido al acceso no equitativo a la atención médica y a oportunidades económicas por muchas generaciones. Diversos estudios han indicado que las personas con condiciones médicas subyacentes tienen mayor probabilidad de fallecer debido al virus, por lo tanto, registrar los datos raciales y étnicos es de alta prioridad para el departamento.

“Sabemos que las desigualdades sociales y de atención médica afectan los resultados y eso llega a ser aún más aparente en los periodos de desastre”, indicó Jill Hunsaker-Ryan, Directora Ejecutiva del CDPHE. “Durante generaciones, han existido de barreras institucionalizadas que impiden obtener cosas como atención médica preventiva, alimentos saludables, viviendas seguras y estables, educación de alta calidad, transporte fiable y aire limpio. Diversas investigaciones indican que estos tipos de factores pronostican los resultados sanitarios de mejor manera. Hay mucho que se debe aprender de este desastre y es posible que los efectos desiguales del COVID-19 en diferentes comunidades sean una de las lecciones más significativas. Ahora más que nunca es aparente por que debemos eliminar estas desigualdades y registrar aún más cercanamente las repercusiones del COVID-19 por raza y etnia”.

El CDPHE está trabajando de manera continua en el análisis de datos y actualizará los datos de casos por raza / etnia y otros factores cuando estén disponibles. Comenzando desde mañana, el CDPHE agregará datos de raza y etnia a la actualización diaria de datos.

*A no ser que se indique lo contrario, el porcentaje indicado no es diferente estadísticamente a la distribución en la población general.

Fuente de datos: