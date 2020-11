Colorado health officials release guide to safer Thanksgiving celebration

The state of Colorado on Tuesday issued the following press release offering guidelines on how to celebrate a safer Thanksgiving holiday given the exploding number of COVID-19 cases around the state and nation:

Thanksgiving is one of the most delicious days of the year, and a wonderful time to celebrate the people closest to you. As COVID-19 cases continue to rise throughout Colorado, it’s important to do everything possible to keep yourself and your loved ones safe while celebrating Thanksgiving.

The Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) advises Coloradans to only interact in-person with people from their household this Thanksgiving to help slow the alarming spread of COVID-19. This holiday season is an opportunity to reimagine what togetherness can look like and come up with creative ways to celebrate loved ones while making sure they stay healthy for many more years to come.

Dos and don’ts for Thanksgiving celebrations:

Do cook and eat a special meal with members of your immediate household.

cook and eat a special meal with members of your immediate household. Do video chat or talk on the phone with friends and family who don’t live with you.

video chat or talk on the phone with friends and family who don’t live with you. Do wear a mask and keep 6 feet of distance from others while grocery shopping for your Thanksgiving feast.

wear a mask and keep 6 feet of distance from others while grocery shopping for your Thanksgiving feast. Don’t travel to visit family and friends in other households.

See all Thanksgiving guidelines on our website at https://covid19.colorado.gov/thanksgiving.

Continue to stay up to date by visiting covid19.colorado.gov.

Funcionarios de salud del estado publican la guía para un Día de Acción de Gracias más seguro

Disfrute del Día de Acción de Gracias festejando de manera segura en casa o virtualmente

REMOTO (nov. 17, 2020): El Día de Acción de Gracias es uno de los días más festejados del año, y una gran oportunidad de celebrar con aquellos más cercanos a usted. A medida que el número de casos del COVID-19 sigue aumentando en Colorado, es importante que haga todo lo posible para cuidarse a usted mismo y a sus seres queridos, al estar celebrando el Día de Acción de Gracias.

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés), le recomienda a los habitantes de Colorado a interactuar sólo con personas que vivan en su misma vivienda en el Día de Acción de Gracias, para ayudar a frenar la propagación alarmante del COVID-19. Esta temporada festiva es una oportunidad para poder reimaginar lo que estar unidos puede ser y también pensar en maneras creativas para poder celebrar a aquellos seres queridos mientras nos aseguramos que se mantengan saludables en los años venideros.

Los Sí y No para los festejos del Día de Acción de Gracias:

Prepare y coma una cena especial con las personas de su vivienda.

y coma una cena especial con las personas de su vivienda. Haga una videollamada o hable por el teléfono con amigos y familia que no viven con usted.

una videollamada o hable por el teléfono con amigos y familia que no viven con usted. Utilice un tapabocas y mantenga 6 pies de distancia de otros mientras hace sus compras del Día de Acción de Gracias.

un tapabocas y mantenga 6 pies de distancia de otros mientras hace sus compras del Día de Acción de Gracias. No viaje para visitar a familia y amigos de otra vivienda.

Vea todas las guías del Día de Acción de Gracias en nuestro sitio web https://covid19.colorado.gov/thanksgivingContinúa manteniéndose informado visitando covid19.colorado.gov.