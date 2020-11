Berry Creek Middle School reports COVID-19 outbreak

Berry Creek Middle School in Edwards released the following information Wednesday on an outbreak of COVID-19 in the 8th-grade class that has students learning remotely at least up until Nov. 30:

There is an outbreak of COVID-19 in the 8th Grade class. That means two or more students or staff have been diagnosed with COVID-19. Each case of COVID-19 is interviewed by public health. The entire 8th grade will continue with remote learning and return to school on 11-30-20. Students should follow their remote schedule. 6th and 7th grade will continue with in-person instruction as normal.

As part of this public health investigation:

The people diagnosed are being kept home from school until they are no longer infectious.

The people’s mask use, social distancing, and activities while infectious are assessed.

The people who were close contacts of the persons with COVID-19 are instructed to stay home from school for 14 days after the exposure.

Cooperation is critical to managing the spread of the virus.

Those impacted were notified separately with quarantine orders from Public Health and should follow those orders. ALL parents and staff are receiving this letter of notification. Only those receiving quarantine orders need to take further action. Public Health follows up with everyone on quarantine. All others can continue normal activities.

Each case of COVID-19 is followed up on by Public Health. As part of this investigation, Public Health:

Directs the patient to stay home until they are no longer infectious

Assesses the patient’s activities when they could have spread COVID-19

Instructs those who were close contacts of the person with COVID-19 to stay home for 14 days after the exposure

If it becomes necessary, please cooperate with contact tracing to help contain the spread of the virus and focus Public Health’s quarantine decisions.

This is how the system is designed to work. Rapidly identify a positive case, remove them from public circulation, remove others with close contact, and contain the spread.

If you have further questions, please contact the Eagle County Public Health and Environment at 970-235-0187.

Estimados padres de familia,

Hay un brote de COVID-19 en la clase de octavo grado. Esto significa que dos o más estudiantes o miembros del personal han sido diagnosticados con COVID-19. Cada caso es entrevistado por Salud Pública. Todo el octavo grado continuará con el aprendizaje a distancia y regresará a la escuela el 11/30/20. Los estudiantes deben seguir su horario remoto. 6º y 7º grado continuarán con la instrucción en persona como de costumbre.

Las personas diagnosticadas se mantendrán en casa hasta que ya no sean contagiosas.

El uso de cubrebocas, distanciamiento social y actividades mientras eran contagiosos se evalúa.

Los que hayan estado en contacto cercano con las personas con COVID-19 tienen instrucciones de quedarse en casa durante 14 días después de haber estado expuestos.

La colaboración es crucial para controlar la propagación del virus.

Las personas afectadas fueron notificadas por separado con órdenes de cuarentena de Salud Pública y deben seguir esas órdenes. TODAS las familias y el personal están recibiendo esta carta de notificación. Solamente aquellos que recibieron las órdenes de cuarentena necesitan tomar medidas adicionales. Salud Pública le da seguimiento con todas las personas que se ponen en cuarentena. Todos los demás pueden continuar con sus actividades normales.

Salud Pública le da seguimiento a cada uno de los casos de COVID-19. Como parte de esta investigación de Salud Pública:

Se le indica al paciente a quedarse en casa hasta que ya no sea contagioso.

Se evalúan las actividades del paciente cuando la persona pudo haber propagado el COVID-19.

Se Instruye a quienes estuvieron en contacto cercano con la persona con COVID-19 a que se queden en casa durante 14 días después de la exposición.

Si es necesario, por favor cooperen con el rastreo de contactos para ayudar a contener la propagación del virus.

Así es como el sistema está diseñado para que funcione. Rápidamente identificar un caso positivo, retírarlo de la circulación pública, quitar a otras personas que hayan estado en contacto cercano y contener la propagación.

Si tienen más preguntas, comuníquese con el Dpto. de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado Eagle al 970-235-0187.