Aging Well Expo coming May 6

Eagle County issued the following press release Wednesday on an upcoming event for older adults:

Eagle County Healthy Aging, Vail Health, and Mountain Recreation are teaming up to bring a fun-filled day for older adults at the Edwards Field House. Attendees will learn about local resources for older adults in Eagle County, listen to educational talks, try new sports, participate in short exercise demonstrations, and make new friends and connections.

“May is Older Americans Month,” said Healthy Aging Manager Carly Rietmann. “This event is intended to celebrate older community members.”



Event Details

Date: Friday, May 6

Time: 9:00 a.m. to 1:00 p.m

Location: Edwards Field House, 450 Miller Ranch Road, Edwards



Boxed lunches will be provided to the first 125 participants and there will be a raffle drawing with prizes. No registration is necessary. This program is for adults ages 60+.



“As we age, it is important to remain active and adapt our lifestyle to accommodate our body’s changing needs. We hope this gathering provides social support for the older population in our community and allows them to learn in a relaxed and fun atmosphere among peers,” said Chris Lindley, Chief Population Health Officer for Vail Health. “Vail Health and Howard Head Sports Medicine would like to thank Eagle County Government and Mountain Recreation for collaborating with us to improve the health of our community through an event like this.”



Staying active as we age benefits physical and mental health, and may contribute to a longer life with greater independence. The expo will provide participants the opportunity to try various new games and sports such as pickleball, archery, corn hole, and a balance challenge course. Demonstrations will feature seated Tai Chi, seated fitness, stretch and strengthen, and gentle yoga.



“Mountain Recreation is proud to host the Healthy Aging Expo at the Edwards Field House,” said Rachel Zacher, Rec Kids and Seniors Supervisor. “With a belief that everyone in our community deserves to be healthy and happy we are actively exploring opportunities to expand our program offerings for older adults.”



Several organizations that cater to older adults and provide a peer network will be represented including Eagle County Healthy Aging, Vintage, Vail Club 50, Maria’s Place, and Caregiver Connections to name a few. The Eagle County Animal Shelter, Bravo! Vail, and Vail Valley Foundation will provide programming information as well as volunteer opportunities. Vail Health and Howard Head will present balance and fall prevention information.



Educational discussions will focus on information around the 4 M’s of Age Friendly Healthcare – medications, memory and mental acuity, advanced directives, and mobility.



Eagle County Healthy Aging, Vail Health y Mountain Recreation

presentan Aging Well Expo

27 de abril de 2022 – Eagle County Healthy Aging, Vail Health y Mountain Recreation se unen para brindar un día lleno de diversión para los adultos mayores en Edwards Field House. Los asistentes aprenderán sobre los recursos locales para los adultos mayores en el Condado de Eagle, escucharán charlas educativas, probarán nuevos deportes y participarán en breves demostraciones de ejercicios.



“Mayo es el mes de los adultos mayores”, dijo Carly Rietmann, Gerente de Healthy Aging. “Este evento está destinado a celebrar a los miembros mayores de la comunidad”.



Detalles del evento

Fecha: viernes 6 de mayo

Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ubicación: Edwards Field House, 450 Miller Ranch Road, Edwards



Se proporcionarán almuerzos en caja a los primeros 125 participantes y habrá una rifa con premios. No es necesario registrarse. Este programa es para adultos mayores de 60 años.



“A medida que envejecemos, es importante permanecer activos y adaptar nuestro estilo de vida para acomodar las necesidades cambiantes de nuestro cuerpo. Esperamos que esta reunión brinde apoyo social a la población de mayor edad de nuestra comunidad y les permita aprender en un ambiente relajado y divertido entre compañeros”, dijo Chris Lindley, Director de Salud Pública de Vail Health. “Vail Health y Howard Head Sports Medicine desean agradecer al Gobierno del Condado de Eagle y a Mountain Recreation por colaborar con nosotros para mejorar la salud de nuestra comunidad a través de un evento como este”.



Mantenerse activo a medida que envejecemos beneficia la salud física y mental y puede contribuir a una vida más larga con una mayor independencia. La exposición brindará a los participantes la oportunidad de probar varios juegos y deportes nuevos, como pickleball, tiro con arco, cornhole y una carrera de desafío de equilibrio. Las demostraciones incluirán Tai Chi sentado, acondicionamiento físico sentado, estiramiento y fortalecimiento y yoga suave.



“Mountain Recreation se enorgullece de presentar la Exposición sobre el envejecimiento saludable (Healthy Aging Expo) en Edwards Field House”, dijo Rachel Zacher, supervisora de Rec Kids and Seniors. “Con la creencia de que todos en nuestra comunidad merecen estar sanos y felices, estamos explorando activamente oportunidades para expandir nuestra oferta de programas para los adultos mayores”.



Varias organizaciones que atienden a adultos mayores en la comunidad estarán representadas, incluidas Eagle County Healthy Aging, Vintage, Vail Club 50, Maria’s Place y Caregiver Connections, por nombrar algunas. El refugio de animales del Condado de Eagle, Bravo! Vail y Vail Valley Foundation proporcionarán información sobre la programación, así como oportunidades de voluntariado. Vail Health y Howard Head presentarán información sobre equilibrio y prevención de caídas.



Las discusiones educativas se centrarán en la información sobre las 4 M del cuidado de la salud para las personas mayores: medicamentos, memoria y agudeza mental, instrucciones anticipadas y movilidad.