5 Star certified businesses allowed to operate in Level Blue in Eagle County

Eagle County on Monday issued the following press release on 5 Star certified businesses allowed to operate in Level Blue under the state’s COVID-19 restrictions:

While Eagle County remains in Level Yellow on the state’s COVID-19 dial, local businesses that have completed the 5 Star certification process are now authorized to operate at Level Blue capacities. Information and restrictions for each level are available at https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial-dashboard.

“We’d like to thank all participating businesses, as well as our partners who are helping with the certification process, for their commitment to the health and safety of our residents and guests,” said Eagle County Commissioner Matt Scherr.

Colorado’s “5 Star” Certified Business Variance Program allows businesses to expand operations by implementing safety measures beyond what is already required by public health orders and guidelines to help slow the spread of COVID-19. This program is designed for responsible businesses that are following public health guidance, and have demonstrated a commitment to the health and safety of their staff and customers.

Locally, the program’s goals are to:

-Encourage businesses to voluntarily implement safety strategies above and beyond what is already required by public health orders and guidelines.

-Accelerate businesses reopening with additional safety measures that make them eligible for less restrictive capacity caps.

More information about the program and the application process is available at www.eaglecountycovid.org under Business Resources.

Las empresas certificadas con el programa 5 Estrellas pueden operar en Nivel Azul

22 de marzo del 2021 – Aunque que el Condado de Eagle permanece en el Nivel Amarillo en el Sistema de Indicadores de COVID-19 del estado, las empresas locales que han completado el proceso de certificación del programa 5 Estrellas ahora están autorizadas para operar a las capacidades del Nivel Azul. La información y restricciones para cada nivel están disponibles en https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial-dashboard.

“Nos gustaría agradecer a todas las empresas participantes, así como a nuestros socios que están ayudando con el proceso de certificación, por su compromiso con la salud y la seguridad de nuestros residentes y visitantes”, dijo el comisionado Matt Scherr.

El Programa de Variación “5 estrellas” para Negocios Certificados de Colorado permite a las empresas expandir sus operaciones, implementando medidas de seguridad más allá de lo que ya exigen las órdenes y directrices de salud pública para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. Este programa está diseñado para empresas responsables que siguen las pautas de salud pública y han demostrado un compromiso con la salud y la seguridad de su personal y clientes.

A nivel local, los objetivos del programa son:

-Alentar a las empresas a implementar voluntariamente estrategias de seguridad más allá de lo que ya exigen las órdenes y directrices de salud pública.

-Acelerar la reapertura de las empresas con medidas de seguridad adicionales que las hagan elegibles para límites de capacidad menos restrictivos.

Más información sobre el programa y el proceso de solicitud está disponible en www.eaglecountycovid.org en Recursos para mi Negocio.