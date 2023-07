Public debut of the Eagle County Song on Friday, July 28, at Riverwalk Backyard in Edwards

Eagle County recently issued the following press release on an event Friday, July 28, to debut Al Maul’s new song, “Eagle County”, in honor of the county’s 140th Anniversary:

The public is invited to hear the debut of Al Maul’s song “Eagle County,” commissioned in honor of Eagle County’s 140th Anniversary celebration.



“I took in as much local history as I could,” said songwriter Al Maul explaining his writing process. “In researching Eagle County, through every story, every group of people, and each different century, I could find one common denominator and it was that so many people came to Eagle County with a dream–a dream to find a fortune in gold, a dream to build a ski mecca, a dream to escape the city, to be closer to nature, a dream to live differently, all with this powerful presence of both the Utes and the 10th Mountain Division soldiers. So the lyrics were written in this spirit.”



On February 11, 1883 Eagle County was created by the Colorado State Assembly and named for the Eagle River. The county has been celebrating this milestone all year with a “Then and Now” photo exhibit, a historical speaker series, and now a commissioned song by local artist Al Maul.



The public is invited to the Riverwalk Band By the River Concert Series to hear the debut of the song.



Event Details:

Date: Friday, July 28, 2023

Time: 6:00 p.m.

Location: Riverwalk Backyard, Edwards, CO

This event is free and open to the public



For more information about the 140th Anniversary Celebration and future events, please visit the event website.

Debut público de la canción del Condado de Eagle el 28 de julio



24 de julio de 2023 – Se invita al público a escuchar el debut de la canción “Eagle County” de Al Maul, encargada en honor a la celebración del 140° aniversario del Condado de Eagle.



“Tomé tanta historia local como pude”, dijo el compositor Al Maul al explicar su proceso creativo. “Al investigar sobre el Condado de Eagle, a través de cada historia, cada grupo de personas y cada siglo diferente, pude encontrar un denominador común y fue que muchas personas llegaron al Condado de Eagle con un sueño: un sueño de encontrar una fortuna en oro, un sueño de construir una meca del esquí, un sueño de escapar de la ciudad, de estar más cerca de la naturaleza, un sueño de vivir de manera diferente, todo con esta poderosa presencia de los Utes y de los soldados de la 10ª División de Montaña. Así que la letra fue escrita con este espíritu”.



El 11 de febrero de 1883, la Asamblea del Estado de Colorado creó el Condado de Eagle y lo nombró en honor al río Eagle. El condado ha estado celebrando este hito todo el año con una exhibición de fotografías “Antes y ahora”, una serie de oradores históricos y ahora una canción encargada al artista local Al Maul.



El público está invitado a la serie de conciertos Riverwalk Band By the River para escuchar el debut de la canción.



Detalles del evento:

Fecha: viernes 28 de julio de 2023

Hora: 6:00 p.m.

Ubicación: Riverwalk Backyard, Edwards, CO

Este evento es gratis y abierto al público



Para obtener más información sobre la celebración del 140° aniversario y eventos futuros, visite el sitio web del evento.