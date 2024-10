Información básica sobre la votación: Cómo votar en Colorado en idiomas que no sean el inglés

Por Lindsey Toomer, traducido por Martín Longo Better

Los votantes de Colorado que hablan idiomas que no sean el inglés pueden tomar ventaja de uno o más servicios proporcionados por el estado, dependiendo del condado en el que residen.

Conforme a una nueva ley que se aprobó en Colorado en el 2021, los condados de Colorado cuya población consista en por lo menos 2,000 o un 2.5% de ciudadanos de edad para votar que hablen un idioma de minoría deben proporcionar una boleta de muestra en aquel idioma minoritario en línea, y los votantes pueden pedir una boleta oficial en aquel idioma en un centro electoral en persona también.

La secretaría del estado también ofrece servicios de traducción por línea directa a partir de cuando se envíen las boletas a los votantes el 11 de octubre. La línea directa está disponible para votantes de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes, y de 7 a.m. a 7 p.m. el lunes antes del Día de las Elecciones y en el Día de las Elecciones, el 5 de noviembre.

Los votantes que necesiten servicios de interpretación pueden llamar a la secretaría del estado al 303-860-6970, llamar a la división electoral de su condado, o visitar un centro electoral durante el horario de trabajo.

El personal de las elecciones y un intérprete competente ayudan a votantes por medio de una llamada entre tres personas. Los intérpretes proporcionan información sobre el lenguaje de la boleta, pero no “dan explicaciones ni argumentan a favor o en contra de ningún candidato o pregunta electoral,” según la secretaría del estado.

Previo a la ley de Colorado del 2022, solamente seis condados de Colorado: Adams, Alamosa, Conejos, Costilla, Denver, y Saguache, estaban obligados a proporcionar contenido electoral en el idioma español conforme a las directrices federales de cifras poblacionales. En conformidad con la nueva ley de Colorado, ese número subió a 20 condados: Adams, Alamosa, Arapahoe, Bent, Boulder, Conejos, Costilla, Denver, Eagle, El Paso, Fremont, Garfield, Jefferson, Lincoln, Montrose, Morgan, Prowers, Rio Grande, Saguache y Weld. Condados de Eagle boleta en español.

La secretaria del Condado de Jefferson, Amanda Gonzalez, abogó por la ley que reducía las cifras reglamentarias poblacionales. Dijo ella que, aunque no fue aprobada el año en que se presentó inicialmente, los que estaban a favor presionaron más y lograron que se apruebe el año siguiente.

“Nuestra democracia es fundamentalmente mejor cuando todos participan, y es más fácil participar cuando uno puede participar en el idioma de su preferencia,” declaró Gonzalez. “La legislación que favorece los derechos del votante no es siempre universalmente popular, pero sí fortalece a nuestra democracia, y yo siempre me centro en hacer lo que es lo correcto para los votantes.”

Los votantes tienen hasta las 7 p.m. del Día de las Elecciones, para, o votar en persona, o entregar su boleta por correo a la secretaría de su condado. Todos pueden revisar su registro de votación por medio del sitio web de la secretaría del estado y actualizar su registro hasta el Día de las Elecciones.

