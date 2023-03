Hertz expands electric vehicle fleet, installs fast chargers at Eagle County Regional Airport

Eagle County recently issued the following press release on Hertz expanding its electric vehicle fleet and installing fast chargers at Eagle County Regional Airport (EGE):

Renting an electric vehicle (EV) at the Eagle County Regional Airport (EGE)

just got easier. Hertz offers several EVs for rent, including options from Tesla, Polestar, and GM.

To support their expanding fleet of electric vehicles at EGE, Hertz is installing four DC fast

chargers.



To celebrate the new charging installation, EGE is hosting a ribbon-cutting ceremony.



Event details:

When – Monday, March 13, 2023, at 1:00 p.m.

Where – Eagle County Regional Airport, 217 Eldon Wilson Rd, Gypsum, Hertz Parking Lot



“DC fast chargers are capable of charging most EVs in about an hour,” said Eagle County

Resiliency Director Tori Franks. “DC fast charging is crucial for high mileage/long-distance

driving and large fleets. Faster charging enables drivers to recharge during the day or on a

small break as opposed to being plugged in overnight, or for many hours, in order to achieve a

full charge.”



In Eagle County, energy use from ground transportation accounts for 42 percent of greenhouse gas (GHG) emissions. Reducing community-wide GHG emissions 50 percent by 2030 is a goal of Eagle County’s Climate Action Plan (CAP). Electrification of transportation is a leading strategy in reducing GHG emissions as fossil fuel-based transport will always contribute to climate change.



“To achieve Hertz’s broader electrification goals, it’s essential to partner with airports to build

charging infrastructure,” said Stephanie Weeks, Hertz General Manager at EGE. “We’re thrilled that the Eagle County Airport is investing in electrification and supports our efforts to make EVs more accessible to travelers.”



Hertz is investing in the largest EV rental fleet in North America and one of the largest in the

world, visit Hertz online to learn more.



For more information, please contact Josh Miller, Deputy Director Of Aviation, Eagle County

Regional Airport at 970.328.2649, or email josh.miller@eaglecounty.us.



###ESPAÑOL###



Hertz amplía flota de vehículos eléctricos e instala cargadores rápidos en EGE



7 de marzo de 2023 – Alquilar un vehículo eléctrico (EV) en el Aeropuerto Regional del Condado de Eagle (EGE) ahora es más fácil. Hertz ofrece varios vehículos eléctricos en alquiler, incluyendo opciones de Tesla, Polestar y GM. Para respaldar la expansión de su flota de vehículos eléctricos en EGE, Hertz está instalando cuatro cargadores DC rápidos.



Para celebrar la nueva instalación de carga, EGE está organizando una ceremonia de inauguración.



Detalles del evento:

Cuándo – Lunes, 13 de marzo de 2023 a la 1:00 p.m.

Dónde: Aeropuerto Regional del Condado de Eagle, 217 Eldon Wilson Rd, Gypsum, estacionamiento de Hertz



“Los cargadores DC rápidos son capaces de cargar la mayoría de los vehículos eléctricos en aproximadamente una hora”, dijo la Directora de Resiliencia del Condado de Eagle, Tori Franks. “La carga rápida de DC es crucial para un alto millaje/conducción de larga distancia y flotas grandes. La carga más rápida permite a los conductores recargar durante el día o en un

pequeño descanso en lugar de estar enchufado durante la noche, o durante muchas horas, para lograr una carga completa.”



En el Condado de Eagle, el uso de energía del transporte terrestre representa el 42 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés). Reducir las emisiones de GHG en toda la comunidad en un 50 por ciento para 2030 es una meta del Plan de Acción Climática (CAP) del Condado de Eagle. La electrificación del transporte es una estrategia líder en la reducción de las emisiones de GHG, ya que el transporte basado en combustibles fósiles siempre contribuirá al cambio climático.



“Para lograr los objetivos de electrificación más amplios de Hertz, es esencial asociarse con los aeropuertos para construir infraestructura de carga”, dijo Stephanie Weeks, Gerente General de Hertz en EGE. “Estamos encantados de que el Aeropuerto del Condado de Eagle esté invirtiendo en electrificación y respalde nuestros esfuerzos para hacer que los vehículos eléctricos sean más accesibles para los viajeros”.



Hertz está invirtiendo en la flota de alquiler de vehículos eléctricos más grande de América del Norte y una de las más grandes del mundo. Visite Hertz en línea para obtener más información.



Para obtener más información, comuníquese con Josh Miller, Subdirector de Aviación,

Aeropuerto Regional del Condado de Eagle al 970.328.2649, o envíe un correo electrónico a josh.miller@eaglecounty.us.