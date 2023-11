Eagle County Wall of Honor dedication ceremony for fallen veterans set for Monday, Dec. 4

Eagle County on Tuesday issued the following press release on the Wall of Honor dedication ceremony for Eagle County residents who died in our nation’s foreign wars. It’s at the Eagle County building on Monday, Dec. 4:

Eagle County residents are invited to the Dedication Ceremony for the Eagle County Wall of Honor. This installation of bronze plaques in the Eagle County building honors county residents who made the ultimate sacrifice in World War I, World War II, Korea, Vietnam, and the Global War on Terror.



“A prominent location on the main floor of the Eagle County Building, near the entrance, was chosen for the Wall of Honor,” said Commissioner Kathy Chandler-Henry. “It serves as a reminder to visitors to the county building that our freedom is not free, and we honor those United States military service members who paid with their lives.”



The ceremony will feature a color guard with local Veterans of Foreign Wars members, the singing of the National Anthem by Michelle Cohn Levy, the Cantor at B’nai Vail, opening prayer by US Navy Chaplain Retd, Rabbi Joel Newman, and remarks by Eagle County Commissioner Kathy Chandler-Henry.



Details

Date: Monday, December 4

Time: 1:30 p.m.

Location: Main hallway of the Eagle County Building, 500 Broadway, Eagle, CO



For more information please contact Veteran Service Officer Patricia Hammon at 970-328-9674 or email pat.hammon@eaglecounty.us.



###ESPAÑOL###



Ceremonia de dedicación del Muro de Honor del Condado de Eagle





28 de noviembre de 2023 – Los residentes del Condado de Eagle están invitados a la ceremonia de dedicación del Muro de Honor del Condado de Eagle. Esta instalación de placas de bronce en el edificio del Condado de Eagle rinde homenaje a los residentes del condado que hicieron el máximo sacrificio en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam y la Guerra Global contra el Terrorismo.



Se eligió un lugar destacado en el piso principal del edificio del Condado de Eagle, cerca de la entrada, para el Muro de Honor”, ​​dijo la comisionada Kathy Chandler-Henry. “Sirve como un recordatorio para los visitantes del edificio del condado de que nuestra libertad no es gratuita y honramos a los miembros del servicio militar de los Estados Unidos que pagaron con sus vidas”.



La ceremonia contará con una escolta con miembros locales de Veteranos de Guerras Extranjeras, la interpretación del Himno Nacional por Michelle Cohn Levy, la cantora de B’nai Vail, la oración de apertura del capellán retirado de la Marina de los EE. UU., el rabino Joel Newman y comentarios de la comisionada del Condado de Eagle, Kathy Chandler-Henry.



Detalles

Fecha: lunes 4 de diciembre

Hora: 1:30 p.m.

Ubicación: Pasillo principal del edificio del Condado de Eagle, 500 Broadway, Eagle, CO



Para obtener más información, comuníquese con la Oficial de Servicios para Veteranos Patricia Hammon al 970-328-9674 o envíe un correo electrónico a pat.hammon@eaglecounty.us.