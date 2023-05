Eagle County Regional Airport schedules emergency response exercises

Eagle County on Tuesday issued the following press release on the Eagle County Regional Airport (EGE) conducting two emergency response exercises in May:

The Eagle County Regional Airport (EGE) will conduct two separate emergency response exercises in May. Exercises help build preparedness for threats and hazards.



“The safety and security of our passengers is our highest priority,” said Aircraft Rescue Fire Fighting (ARFF) Captain Mike Friel. “Although we hope this never happens, the work we do in these exercises prepares us for any emergency. We are grateful to all the organizations that will be participating in our exercises this year.”



On May 19, EGE will review the Airport Emergency Plan with mutual aid partners. The airport is obligated to complete this training in May to remain in compliance with the Federal Aviation Administration (FAA). Attendees will include terminal tenants, airport staff, emergency management teams, and first responders.



The purpose of this exercise is to simulate and evaluate the response of airport personnel and emergency responders, discuss roles and responsibilities with major stakeholders, provide training to tenants that may not receive this type of training from their organizations, and identify strengths and weaknesses in the airport’s emergency response plan.



From May 22-25, EGE Aircraft Rescue Fire Fighting (ARFF) will conduct live fire training. To meet the FAA Part 139 Live Fire Training, EGE is leasing a mobile Live Fire Trainer. The benefit to an onsite trainer is that ARFF members will complete their training together as a team. The trainer looks like the shell of an airplane fuselage and can simulate a real fire on the aircraft. This allows EGE to pick the most common aircraft type for EGE and train using local equipment while holding multiple fire drills during the time the mobile trainer is onsite.



During the drills, it may look like there is an emergency at the airport. Smoke may be visible, and emergency equipment will come and go from the airport but is all part of the simulated aircraft accident.





###ESPAÑOL###





El Aeropuerto Regional del Condado de Eagle programa ejercicios de respuesta a emergencias



16 de mayo de 2023 – El Aeropuerto Regional del Condado de Eagle (EGE) llevará a cabo dos ejercicios de respuesta a emergencias por separado en mayo. Los ejercicios ayudarán a reforzar la preparación contra amenazas y peligros.



“La seguridad de nuestros pasajeros es nuestra máxima prioridad”, dijo Mike Friel, capitán de bomberos de rescate en aeronave de Aircraft Rescue Fire Fighting (ARFF, por sus siglas en inglés). “Aunque esperamos que esto nunca suceda, el trabajo que hacemos en estos ejercicios nos prepara para cualquier emergencia. Estamos agradecidos con todas las organizaciones que participarán en nuestros ejercicios este año”.



El 19 de mayo, EGE revisará el Plan de Emergencia del Aeropuerto con socios de ayuda mutua. El aeropuerto está obligado a completar esta capacitación en mayo para seguir cumpliendo con la Administración Federal de Aviación (FAA). Los asistentes incluirán a arrendatarios de la terminal, personal del aeropuerto, equipos de manejo de emergencias y socorristas.



El propósito de este ejercicio es simular y evaluar la respuesta del personal del aeropuerto y de los servicios de emergencia, discutir roles y responsabilidades con las principales partes interesadas, brindar capacitación a los arrendatarios de la terminal que pueden que no reciban este tipo de capacitación de sus organizaciones e identificar las fortalezas y debilidades en el plan de respuesta a emergencias del aeropuerto.



Del 22 al 25 de mayo, el equipo de Aircraft Rescue Fire Fighting (ARFF) de EGE llevará a cabo un entrenamiento con fuego vivo. Para cumplir con el entrenamiento de fuego vivo de la Parte 139 de la FAA, EGE alquilará un simulador de entrenamiento de fuego vivo móvil. El beneficio de un simulador de entrenamiento en el sitio es que los miembros de ARFF completarán su entrenamiento juntos como equipo. El simulador de entrenamiento parece un caparazón del fuselaje de un avión y puede simular un incendio real en el avión. Esto le permite a EGE elegir el tipo de aeronave más común para EGE y entrenar usando equipos locales mientras realiza múltiples simulacros de incendio durante el tiempo que el entrenador móvil está en el sitio.



Durante los simulacros, podría parecer que hay una emergencia en el aeropuerto. El humo podría ser visible y el equipo de emergencia entrará y saldrá del aeropuerto, pero todo será parte del accidente de avión simulado.