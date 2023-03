Eagle County celebrates 140 years with historical photo exhibit, speaker series

Eagle County recently issued the following press release on its 140th-anniversary speaker series:

Eagle County turns 140 in 2023, and residents are invited to join in the celebration. Eagle County was created by the state assembly on February 11, 1883, and named for the Eagle River. The county is celebrating with a “Then and Now” photo exhibit, a historical speaker series, seedling planting, and many more exciting events.

Angel Vigil

The 140th-anniversary celebration speaker series continues with a program from Colorado Humanities. Chautauqua-style speaker Angel Vigil portrays “El Vaquero.” In this hour-long program, he takes on the persona of a Spanish/Mexican cowboy. A special feature of the show is the historically accurate costume Angel wears representing the Spanish Colonial Vaquero of the 1700s. Following his presentation, he will take questions as El Vaquero and then come out of character and answer questions as historian Angel Vigil.



Event Details:

Date: Wednesday, March 8, 2023

Time: 5:30 – 6:30 p.m.

Location: Eagle Public Library, 600 Broadway, Eagle, CO

This event is free, all are welcome



In addition to the historical presentation on March 8, a portion of the “Then and Now” photo exhibit will be on display at the Eagle Public Library throughout the month of March.



For more information please contact Public Relations Manager Claire Noble at claire.noble@eaglecounty.us.



###ESPAÑOL###





El Condado de Eagle celebra 140 años con una exhibición de fotografías históricas

y una serie de oradores



3 de marzo de 2023 – El Condado de Eagle cumple 140 años en 2023 y se invita a los residentes a unirse a la celebración. El Condado de Eagle fue creado por la asamblea estatal el 11 de febrero de 1883 y recibió su nombre del río Eagle. El condado está celebrando con una exhibición de fotografías “Antes y ahora”, una serie de oradores históricos, la plantación de plántulas y muchos más eventos emocionantes.



La serie de oradores de la celebración del 140 aniversario continúa con un programa de Colorado Humanities. El orador al estilo Chautauqua, Angel Vigil caracteriza a “El Vaquero”. En este programa de una hora, asume la personalidad de un vaquero español/mexicano del siglo XIX. Una característica especial del espectáculo es el traje históricamente preciso que usa Ángel para representar al vaquero colonial español del siglo XVIII. Después de su presentación, responderá preguntas como El Vaquero y luego saldrá del personaje y responderá preguntas como el historiador Angel Vigil.



Detalles del evento:

Fecha: miércoles 8 de marzo de 2023

Hora: 5:30 – 6:30 p.m.

Ubicación: Biblioteca Pública de Eagle, 600 Broadway, Eagle, CO

Este evento es gratuito, todos son bienvenidos.



Además de la presentación histórica del 8 de marzo, una parte de la exposición fotográfica “Antes y ahora” estará en exhibición en la Biblioteca Pública de Eagle durante todo el mes de marzo.



Para obtener más información, comuníquese con la Gerente de Relaciones Públicas Claire Noble en claire.noble@eaglecounty.us.