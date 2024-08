2024/25 Family Leadership Training Institute Applications Open

Family Leadership Training Institute (FLTI) in Eagle County recently issued the following press release on its application process opening up (see Spanish translation below):

Want to make a difference in your community? Apply to participate in the 2024/25 Family Leadership Training Institute (FLTI) in Eagle County.



FLTI focuses on developing leadership, civic literacy, and civic participation skills. The program discusses topics such as diversity, community problem-solving, leadership styles, communication and public speaking, project design and management, building networks, working with the media, how government works, and much more.



2024 graduate Kimberly Alarcón Rojas stated, “My FLTI experience gave me the tools and knowledge about the community I use daily at work. As a bilingual program coordinator for the Vail Valley Charitable Fund, I regularly connect with other non-profit organizations, many of which I first learned about through the FLTI program. In these classes, we talked about important topics like diversity, inclusion, equity, how the government works, public policy, and much more. I also had the chance to meet new people who, after 20 weeks of sessions, have become close friends. It was a one-of-a-kind experience that I hope everyone in the valley who is eager to contribute and give back to the community can have.”



Each year, this opportunity is offered to a limited number of participants who are screened and selected based on their availability and readiness to become effective change agents in the community.



Selected participants will come together for over 120 hours of training that includes:

A day-long retreat (required attendance) to develop group communication on Saturday, October 26, 2024

Monday evening classes from October 28, 2024 – April 28, 2025 (excluding holidays) that focus on knowledge about the change process, skill building, and tools of civic engagement

A visit to the Colorado State Capitol in April to meet with legislators and learn the inner workings of government

Ongoing support for the development and implementation of a Community Capstone Project designed to address a local issue of their choice

Local graduation ceremonies and FLTI certification with the current Colorado Governor’s signature upon successful completion of the 21-week course

Grant funding allows Colorado State University Extension, Early Childhood Partners, and Eagle County Government to offer scholarships for the full $2,500 program cost. In exchange, participants give the commitment of time reflected in class attendance and a personal community capstone project.

Those interested in the FLTI program may apply online at https://bit.ly/ApplyNowFLTI.

For more information about participating in the FLTI program, contact Glenda Wentworth at 970-471-1097 or glenda.wentworth@eaglecounty.us.

Se abren las postulaciones para el Instituto de Capacitación en Liderazgo Familiar 2024/25

¿Quiere marcar la diferencia en su comunidad? Solicite participar en el Instituto de Capacitación en Liderazgo Familiar (FLTI) 2024/25 en el Condado de Eagle.



FLTI se centra en el desarrollo de liderazgo, alfabetización cívica y habilidades de participación cívica. El programa aborda temas como la diversidad, la resolución de problemas comunitarios, los estilos de liderazgo, la comunicación y la oratoria, el diseño y la gestión de proyectos, la creación de redes, el trabajo con los medios de comunicación, cómo funciona el gobierno y mucho más.



Kimberly Alarcón Rojas, graduada de 2024, afirmó: “Mi experiencia en FLTI me brindó las herramientas y el conocimiento sobre la comunidad que uso a diario en el trabajo. Como coordinadora del programa bilingüe del Vail Valley Charitable Fund, me conecto regularmente con otras organizaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales conocí por primera vez a través del programa FLTI. En estas clases, hablamos de temas importantes como diversidad, inclusión, equidad, cómo funciona el gobierno, políticas públicas y mucho más. También tuve la oportunidad de conocer nuevas personas que, después de 20 semanas de sesiones, se han convertido en amigos cercanos. “Fue una experiencia única que espero que todos en el valle que estén deseosos de contribuir y retribuir a la comunidad puedan tener”.



Cada año, esta oportunidad se ofrece a un número limitado de participantes que son examinados y seleccionados en función de su disponibilidad y preparación para convertirse en agentes de cambio efectivos en la comunidad.

Los participantes seleccionados se reunirán para recibir más de 120 horas de capacitación que incluyen:

Retiro de un día (asistencia obligatoria) para desarrollar la comunicación grupal el sábado 26 de octubre de 2024

Clases los lunes por la noche del 28 de octubre de 2024 al 28 de abril de 2025 (excepto días festivos) que se centran en el conocimiento sobre el proceso de cambio, el desarrollo de habilidades y las herramientas de participación cívica.

Una visita al Capitolio del Estado de Colorado en abril para reunirse con legisladores y aprender sobre el funcionamiento interno del gobierno.

Apoyo continuo para el desarrollo y la implementación de un Proyecto Comunitario final diseñado para abordar un problema local de su elección.

Ceremonias de graduación locales y certificación FLTI con la firma del actual gobernador de Colorado al completar con éxito el curso de 21 semanas

El financiamiento de la subvención permite a Colorado State University Extension, Early Childhood Partners y el gobierno del Condado de Eagle ofrecer becas por el costo total del programa de $2500. A cambio, los participantes se comprometen a dedicar su tiempo a la asistencia a clases y a realizar un proyecto comunitario personal final. Los interesados ​​en el programa FLTI pueden solicitar en línea en https://bit.ly/ApplyNowFLTI.Para obtener más información sobre cómo participar en el programa FLTI, comuníquese con Glenda Wentworth al 970-471-1097 o glenda.wentworth@eaglecounty.us.