Veterans Resource Tour coming to Edwards

Eagle County on Wednesday issued the following press release on the Veterans Resource Tour:

The Veteran Resources Tour brings together Veterans Administration (VA) and community services at one event. Veterans and their families are invited to attend this event to learn more about services that may be available to them.



Details:

Hosted by the VA Western Colorado Health Care System

Wednesday, September 7, 3:00 p.m. – 7:00 p.m.

Colorado Mountain College, 150 Miller Ranch Road, Edwards

Veterans can learn about:

VA health care enrollment

VA Benefits Administration

Vet Center

VA programs and support

Veteran-centric community organizations

Veterans may qualify for a variety of benefits including home loan guarantees that are available exclusively for veterans that include 100 percent financing, no mortgage insurance, and low rates. Another benefit veterans, service members, spouses, and dependents may qualify for is burial in a national cemetery or Colorado veterans may choose the Colorado State Veterans Memorial Cemetery in Grand Junction.



Even if a veteran has been declined for benefits in the past, they are urged to check again. Programs and eligibility requirements change.



The VA Mobile Medical Unit will also be open for tours only.



The VA was established to serve and honor America’s veterans. The VA accomplishes this mission through the VA’s Veterans Health Administration, which is the largest integrated healthcare network in the United States; the Veterans Benefits Administration that handles benefits for veterans and families and also helps service members transition out of military service; and the National Cemetery Administration that provides dignified burial services for veterans and eligible family members.



For more information contact Pat Hammon, Eagle County Veteran Services Officer, pat.hammon@eaglecounty.us.



Veteran Resources Tour ofrece información sobre los beneficios de VA en evento local



31 de agosto de 2022 – La gira de recursos para veteranos (Veteran Resources Tour) reúne a la Administración de Veteranos (VA) y los servicios comunitarios en un solo evento. Se invita a los veteranos y sus familias a asistir a este evento para obtener más información sobre los servicios que pueden estar disponibles para ellos.



Detalles:

Organizado por VA Western Colorado Health Care System

Miércoles 7 de septiembre, 3:00 p.m. – 7:00 p.m.

Colorado Mountain College, 150 Miller Ranch Road, Edwards

Los veteranos pueden aprender sobre:

Inscripción a atención médica de VA

Administración de beneficios de VA

Centro de veteranos

Programas y apoyo de VA

Organizaciones comunitarias centradas en veteranos

Los veteranos pueden calificar para una variedad de beneficios que incluyen garantías de préstamos hipotecarios que están disponibles exclusivamente para veteranos que incluyen financiamiento del 100 por ciento, sin seguro hipotecario y tasas bajas. Otro beneficio para el que pueden calificar los veteranos, miembros del servicio, cónyuges y dependientes es el entierro en un cementerio nacional o los veteranos de Colorado pueden elegir el Cementerio Conmemorativo de Veteranos del Estado de Colorado en Grand Junction.



Incluso si a un veterano se le han denegado los beneficios en el pasado, se le insta a que vuelva a verificar. Los programas y los requisitos de elegibilidad cambian.



La Unidad Médica Móvil VA también estará abierta durante la gira.



El VA se estableció para servir y honrar a los veteranos de Estados Unidos. El VA cumple esta misión a través de la Administración de Salud para Veteranos del VA, que es la red de atención médica integrada más grande de los Estados Unidos; la Administración de Beneficios para Veteranos que maneja los beneficios para veteranos y familias y también ayuda a los miembros del servicio en la transición del servicio militar; y la Administración Nacional de Cementerios que brinda servicios de entierro dignos para veteranos y familiares elegibles.



Para obtener más información, comuníquese con Pat Hammon, oficial de servicios para veteranos del condado de Eagle, pat.hammon@eaglecounty.us.