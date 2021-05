Eagle County Schools to continue indoor mask use through end of school year

Eagle County Schools on Tuesday issued the following email blast to families and staff clarifying its mask policy for indoor use through the end of the school year:

Eagle County School District will continue to require wearing masks by staff and students indoors through the remainder of the school year. Starting tomorrow, May 19, mask wearing outdoors will be optional.

Last week, the Centers for Disease Control (CDC) and Governor Polis announced that fully vaccinated individuals would no longer be required to wear masks. In addition, our local Eagle County Department of Public Health and Environment released their intent to drop all local Public Health Orders, making May 19 the first day since March 2020 that the county was not under such an order.

The Governor’s statements maintained that masks would be required indoors for unvaccinated individuals. For public schools, that continues to be a large number of students. In addition, the CDC issued its own clarification on Saturday, saying it still recommends the wearing of masks in public schools.

Staying the course for our students with less than 12 days of school left is the most prudent approach.

Read the full press release here.

— Eagle County School District

El Distrito Escolar del Condado Eagle continuará requiriendo que estudiantes y personal sigan usando cubrebocas en interiores por el resto del ciclo escolar. A partir del día de mañana, 19 de mayo, el uso de cubrebocas al exterior será opcional.

La semana pasada, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el gobernador Polis anunciaron que las personas que ya están completamente vacunadas ya no necesitan usar cubrebocas. Además, nuestro Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente publicó su intención de terminar todas las órdenes de Salud Pública, haciendo que el 19 de mayo sea el primer día desde marzo del 2020 en que el condado no estará bajo dicha orden.

Las declaraciones del gobernador sostuvieron que los cubrebocas serían obligatorios para personas que no estén vacunadas. Para las escuelas públicas, esto continúa siendo una gran cantidad de estudiantes. Además, los CDC emitieron su propia aclaración el sábado pasado, diciendo que todavía recomiendan el uso de cubrebocas en las escuelas públicas.

Mantener el rumbo para nuestros estudiantes faltando menos de 12 días de clases es la lógica más prudente.

Lean el comunicado de prensa completo aquí.

Distrito Escolar del Condado Eagle