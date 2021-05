Eagle County offers Pfizer COVID-19 vaccines to children ages 12-15

Eagle County on Wednesday issued the following press release on the federal approval of the Pfizer COVID-19 vaccine for use in adolescents 12 to 15 years of age:

On Monday, the Food and Drug Administration announced it had authorized the Pfizer COVID-19 vaccine for use in adolescents 12 to 15 years of age. Eagle County Public Health and Environment (ECPHE) expects to receive guidance from the Centers for Disease Control and Prevention’s Advisory Committee on Immunization Practices today (5/12), at which point the county will be cleared to administer the Pfizer vaccine to that younger group.



In response, Eagle County Public Health and Environment and Vail Health are opening the following clinics for anyone 12 years and older:



Thursday, May 13 in Vail at Vail Health from 7 a.m. to 7 p.m. (walk-in only)

in Vail at Vail Health from 7 a.m. to 7 p.m. (walk-in only) Thursday, May 13 in El Jebel at the Eagle County Community Center from 3 to 5 p.m

in El Jebel at the Eagle County Community Center from 3 to 5 p.m Saturday, May 15 in Edwards at Battle Mountain High School from 9 a.m. to.1 p.m.

in Edwards at Battle Mountain High School from 9 a.m. to.1 p.m. Wednesday, May 19 in Vail at Vail Health from 7 a.m. to 7 p.m. (walk-in only)

in Vail at Vail Health from 7 a.m. to 7 p.m. (walk-in only) Thursday, May 20 in Gypsum at Eagle Valley High School from 3 to 7 p.m.

in Gypsum at Eagle Valley High School from 3 to 7 p.m. Thursday, May 20 in El Jebel at the Eagle County Community Center from 3 to 7 p.m.

in El Jebel at the Eagle County Community Center from 3 to 7 p.m. Friday, May 21 in Edwards at Battle Mountain High School from 3 to 7 p.m.



Appointments can be made at www.eaglecountycovid.org. While this will help secure a preferred location and time, appointments are not necessary. Each clinic will be open to walk-ins, with the Vail clinics operating as walk-in only. Second dose clinics will be scheduled three weeks later at the same locations and times.



“By hosting these clinics, we hope to be able to provide a vaccination to everyone who wants one as quickly as possible,” said Heath Harmon, Director of ECPHE.



Additional clinics will take place in Vail, Avon and Eagle later in May and in June for those who cannot make these clinics. Local information on COVID-19, including disease trends and vaccine availability, is available at www.eaglecountycovid.org.



El Condado ofrecerá la vacuna contra el COVID-19 a los adolescentes más jóvenes



12 de mayo del 2021 – El lunes, La administración de Alimentos y Medicamentos anunció que había autorizado la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para su uso en adolescentes de 12 a 15 años. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle espera recibir orientación por parte del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades hoy (12 de mayo), luego de lo cual el Condado estará autorizado para administrar la vacuna Pfizer a ese grupo más joven.



En respuesta, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle y Vail Health están abriendo las siguientes clínicas para cualquier persona de 12 años en adelante:



Jueves 13 de mayo en el hospital de Vail Health en Vail, de 7am a 7pm (sin cita previa)

en el hospital de Vail Health en Vail, de 7am a 7pm (sin cita previa) Jueves 13 de mayo en el Centro Comunitario del Condado de Eagle en el Jebel, de 3pm a 5pm

en el Centro Comunitario del Condado de Eagle en el Jebel, de 3pm a 5pm Sábado 15 de mayo en la escuela preparatoria Battle Mountain en Edwards, de 9am a 1pm

en la escuela preparatoria Battle Mountain en Edwards, de 9am a 1pm Miércoles 19 de mayo en el hospital de Vail Health en Vail, de 7am a 7pm (sin cita previa)

en el hospital de Vail Health en Vail, de 7am a 7pm (sin cita previa) Jueves 20 de mayo en la escuela preparatoria Eagle Valley en Gypsum, de 3pm a 7pm

en la escuela preparatoria Eagle Valley en Gypsum, de 3pm a 7pm Jueves 20 de mayo en el Centro Comunitario del Condado de Eagle en El Jebel, de 3pm a 7pm

en el Centro Comunitario del Condado de Eagle en El Jebel, de 3pm a 7pm Viernes 21 de mayo en la escuela preparatoria de Battle Mountain en Edwards, de 3pm a 7pm



Las citas se pueden hacer en www.eaglecountycovid.org. Si bien esto le ayudará a asegurar la ubicación y horario de su preferencia, las citas no son necesarias. Cada clínica estará abierta al público sin cita previa, y las clínicas de Vail funcionarán solo sin cita previa. Las clínicas para la segunda dosis se programarán para tres semanas después en los mismos lugares y horarios.



“Con estas clínicas, esperamos poder proporcionar una vacuna a todos los que la deseen lo más rápido posible”, dijo Heath Harmon, Director de ECPHE.



Se llevarán a cabo clínicas adicionales en Vail, Avon y Eagle a finales de mayo y en junio para aquellos que no puedan asistir a estas clínicas. La información local sobre COVID-19, incluidas las tendencias de la enfermedad y la disponibilidad de las vacunas, se encuentra disponible en www.eaglecountycovid.org.