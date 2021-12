Eagle County issues public health advisory as local COVID-19 cases skyrocket

Eagle County Public Health and Environment on Friday issued the following public health advisory in response to a big spike in local COVID-19 cases:

Eagle County Public Health and Environment is issuing this public health advisory in response to a sharp increase in the number of new COVID-19 cases. The incidence rate within Eagle County has exceeded 300 cases per 100,000 (greater than 165 new cases weekly). This is an indication that community spread is very high and the likelihood for exposure has increased considerably. In addition, local testing is quickly reaching its capacity and persons with symptoms will be prioritized for testing. If you are testing for travel purposes, please plan accordingly.

Taking COVID-19 precautions now will not only prevent COVID-19 hospitalizations, but will help ease the state’s strained hospital capacity, which puts every Coloradan who may experience a health emergency or have routine health care needs at risk.

Eagle County Public Health and Environment advises the following to prevent COVID-19 infection:

Get vaccinated if you haven’t already. Vaccinations are available for anyone 5 and older. For a list of vaccine clinic locations, times, and appointments visit eaglecountycovid.org.

Get boosted. Booster shots are available for people 16 and older and have shown to increase protection against infection with the omicron variant. For a list of vaccine clinic locations, times, and appointments visit eaglecountycovid.org.

Get your flu shot if you haven’t already. Please contact your healthcare provider or a local pharmacy.

Wear face coverings when in public indoor spaces.

Stay home if you’re sick.

Get tested if you’re experiencing symptoms. For a list of testing site locations, times, and appointments visit eaglecountycovid.org.

Keep holiday gatherings small this year and if possible, hold them outdoors.

Advertencia de Salud Pública

Aumento de COVID-19 en el Condado de Eagle

17 de diciembre, 2021

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle ha emitido este aviso de salud pública en respuesta a un fuerte aumento en el número de nuevos casos de COVID-19. La tasa de incidencia dentro del Condado de Eagle ha superado los 300 casos por cada 100,000 (más de 165 casos nuevos por semana). Esta es una indicación de que la propagación en la comunidad es muy alta y la probabilidad de exposición ha aumentado considerablemente. Además, las pruebas locales están alcanzando rápidamente su capacidad y las personas con síntomas serán priorizadas para las pruebas. Si usted necesita una prueba para propósitos de viaje, por favor planifique conforme a lo advertido.

Tomar las precauciones de COVID-19 ahora no solo evitará las hospitalizaciones por COVID-19, sino que también ayudará a aliviar la sobrecarga en la capacidad hospitalaria del estado, que pone en riesgo a todos los habitantes de Colorado que puedan experimentar una emergencia de salud o que tengan necesidades de atención médica de rutina.

Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle aconseja lo siguiente para prevenir la infección por COVID-19: