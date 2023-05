Officials invite public to participate in Eagle County Regional Airport Master Plan process

Eagle County recently issued the following press release inviting the public to participate in a virtual community meeting on June 6 to discuss the Eagle County Regional Airport (EGE) 20-Year Master Plan:

The Eagle County Regional Airport (EGE) 20-Year Master Plan process is well underway, and the public is invited to attend a virtual Community Meeting to provide input and feedback about future improvements of airport facilities and infrastructure. The meeting will be held on Tuesday June 6 at 6 p.m.

As shared during the February 2023 community meeting, the Airport continues to experience growth in passenger enplanements. The Master Plan will provide a long-term roadmap to plan for and address the needs of the Airport related to the future forecasted activity. Since the initial project kick-off, planning efforts have focused on identifying future facility requirements and alternatives for such things as the commercial terminal building, the roadway system and parking, as well as aircraft hangar development. In addition, the Master Plan will provide a summary of the Airport’s environmental practices and sustainability efforts in concert with Eagle County’s environmental initiatives and commitments. Community members, elected officials, key stakeholders and business owners were among those who have provided invaluable feedback thus far, helping to shape these alternatives.



“We are committed to hearing from our community and business leaders to ensure that the Airport remains a valued public asset,” said David Reid, Aviation Director.



The Airport Master Plan is a Federal Aviation Administration (FAA) regulated and funded process that identifies recommended improvements, all of which must comply with federal and state regulations as well as airport design standards. “Defining our overall future capital improvements is essential in working with the FAA to secure needed funding to continue providing safe, efficient and well-functioning facilities and infrastructure for our community and the traveling public,” said Reid. While the FAA may assist in providing federal funding of projects, the County Commissioners are the final decision-makers regarding any of the Airport’s recommended capital improvement projects.



Community members are encouraged to participate in the virtual Community Meeting on Tuesday June 6th at 6pm and may also submit comments via the project website. For more information about the Master Plan meeting and process, visit www.egemasterplan.com to find meeting links, draft documents, and other related information about the Plan and future meetings.



###ESPAÑOL###



EGE invita a la comunidad a participar en el Plan Maestro aeroportuario



24 de mayo de 2023 – El proceso del Plan Maestro de 20 años del Aeropuerto Regional del Condado de Eagle (EGE) está en marcha, y se invita al público a asistir a una reunión comunitaria virtual para brindar opinión y comentarios sobre futuras mejoras de las instalaciones y la infraestructura del aeropuerto. La reunión se llevará a cabo el martes 6 de junio a las 6 p.m.



Como se compartió durante la reunión comunitaria de febrero de 2023, el aeropuerto continúa experimentando un crecimiento en los embarques de pasajeros. El Plan Maestro proporcionará una hoja de ruta a largo plazo para planificar y abordar las necesidades del aeropuerto relacionadas con la actividad futura prevista. Desde el comienzo del proyecto inicial, los esfuerzos de planificación se han centrado en identificar los requisitos futuros de las instalaciones y las alternativas para elementos tales como el edificio de la terminal comercial, el sistema de carreteras y el estacionamiento, así como el desarrollo del hangar para aeronaves. Además, el Plan Maestro brindará un resumen de las prácticas ambientales y los esfuerzos de sustentabilidad del aeropuerto en conjunto con las iniciativas y compromisos ambientales del Condado de Eagle. Los miembros de la comunidad, los funcionarios electos, las partes interesadas clave y los dueños de negocios se encuentran entre los que han brindado comentarios invaluables hasta el momento, ayudando a dar forma a estas alternativas.



“Estamos comprometidos a escuchar a nuestra comunidad y líderes empresariales para garantizar que el aeropuerto siga siendo un activo público valioso”, dijo David Reid, director de aviación.



El Plan Maestro del Aeropuerto es un proceso regulado y financiado por la Administración Federal de Aviación (FAA) que identifica las mejoras recomendadas, todas las cuales deben cumplir con las regulaciones federales y estatales, así como con los estándares de diseño del aeropuerto. “Definir nuestras mejoras futuras de capital en general es esencial para trabajar con la FAA para asegurar los fondos necesarios para continuar brindando instalaciones e infraestructura seguras, eficientes y que funcionen bien para nuestra comunidad y el público viajero”, dijo Reid. Si bien la FAA puede ayudar a proporcionar fondos federales para proyectos, los comisionados del condado son los que toman las decisiones finales con respecto a cualquiera de los proyectos de mejora de capital recomendados para el aeropuerto.



Se anima a los miembros de la comunidad a participar en la reunión comunitaria virtual el martes 6 de junio a las 6 p.m. y también pueden enviar comentarios a través del sitio web del proyecto. Para obtener más información sobre la reunión y el proceso del Plan Maestro, visite www.egemasterplan.com para encontrar enlaces a reuniones, borradores de documentos y otra información relacionada con el Plan y futuras reuniones.