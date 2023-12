New electrification projects at the Eagle County Government

Eagle County recently issued the following press release on the two commercial building electrification projects at the Eagle County Government:

The Facilities Management Department is pleased to announce the completion of two commercial building electrification projects at the Eagle County Government. The projects completed in late November utilize high-efficiency, all-electric heat pump technology for heating and cooling, replacing aged-out natural gas and propane-fueled heating and ventilation equipment.



“These electric systems are more efficient and will save the county money on cooling and heating costs,” said Eagle County Facilities Director Jesse Meryhew.” In addition to their economic advantage, they are also better for the environment, which is in line with the county’s strategic priority of protecting our mountain ecosystem.”



The original natural gas heater in the Maintenance Services Center (MSC) A building, which serves as the Administrative offices for Road & Bridge, Facilities, Project Management, and Eco Transit, was upgraded to a hybrid electric heat pump water heater, making the MSC A building a complete building electrification conversion project.



The Exhibit Hall, which is the community-use rental facility, electrification project replaced aging propane-fueled heating equipment with high-efficiency electric heat pump technology to provide heating and cooling to the entire facility. With the conversion of gas to electric water heater system, this facility at the Fairgrounds represents another successful building electrification project.



To date, twelve natural gas water heaters have been replaced with electric hybrid heat pump water heaters.



Eagle County participates in the PuRE energy program from Holy Cross Energy, powered by 100% renewable energy electricity.



Plans are being developed for a geothermal-powered system at the Eagle County Building campus and additional buildings at the Fairgrounds.



Project Team:

Jesse Meryhew, Facilities Director

Ron Siebert, Facilities Planner

Ben Hawf, Energy Efficiency Project Manager

Kate Kirkman, Climate Program Coordinator



###ESPAÑOL###



Nuevos proyectos de electrificación en el gobierno del Condado de Eagle



13 de diciembre de 2023 – El Departamento de Administración de Instalaciones se complace en anunciar la finalización de dos proyectos de electrificación de edificios comerciales en el gobierno del Condado de Eagle. Los proyectos completados a finales de noviembre utilizan tecnología de bomba de calor totalmente eléctrica de alta eficiencia para calefacción y enfriamiento, y reemplazan equipos de calefacción y ventilación obsoletos a base de gas natural y propano.



“Estos sistemas eléctricos son más eficientes y le ahorrarán dinero al condado en costos de enfriamiento y calefacción”, dijo el director de instalaciones del Condado de Eagle, Jesse Meryhew. Además de su ventaja económica, también son mejores para el medio ambiente, lo que está en consonancia con la prioridad estratégica del condado de proteger nuestro ecosistema de montaña”.



El calentador de gas natural original en el edificio A del Centro de Servicios de Mantenimiento (MSC), que sirve como oficinas administrativas para Carreteras y Puentes, Instalaciones, Administración de Proyectos y Eco Transit, se actualizó a un calentador de agua híbrido con bomba de calor eléctrica, lo que convierte al edificio A del MSC en un proyecto completo de conversión de electrificación de edificios.



El proyecto de electrificación de la Sala de Exposiciones, que es la instalación de alquiler de uso comunitario, reemplazó el antiguo equipo de calefacción alimentado por propano con tecnología de bomba de calor eléctrica de alta eficiencia para proporcionar calefacción y enfriamiento a toda la instalación. Con la conversión del sistema de calentador de agua de gas a eléctrico, esta instalación en el recinto ferial representa otro proyecto exitoso de electrificación de edificios.



Hasta la fecha, se han reemplazado doce calentadores de agua de gas natural por calentadores de agua eléctricos híbridos con bomba de calor.



El Condado de Eagle participa en el programa de energía PuRE de Holy Cross Energy, impulsado por energía 100% renovable.



Se están desarrollando planes para un sistema de energía geotérmica en el campus del edificio del Condado de Eagle y en edificios adicionales en el recinto ferial.



Grupo del proyecto:

Jesse Meryhew, director de instalaciones

Ron Siebert, planificador de instalaciones

Ben Hawf, director de proyectos de eficiencia energética

Kate Kirkman, coordinadora del programa climático