Eagle County releases new tool for viewing ballot images

The Eagle County Clerk and Recorder’s Office recently issued the following press release on a new tool allowing people to view Nov. 8, 2022, General Election ballot images.

The Eagle County Clerk and Recorder’s Office released a tool allowing individuals to view the November 8, 2022, General Election ballot images.



Users can view, sort, filter, and download ballot images, as well as view the cast vote record and adjudication marks from the 2022 election. This online tool is meant to provide an extra level of election transparency.



“We strive for openness and accountability in elections, and this is a continuation of those efforts. We are making ballot images available for free in a convenient format for anyone interested,” said Regina O’Brien, Eagle County Clerk and Recorder. “Eagle County is one of the few counties in Colorado offering this service.”



The tool is available at https://ballotaudit.com/eagle/#/login. Users must enter an email address and password to create a profile before gaining access to the tool.



###ESPAÑOL###

El Condado de Eagle lanza una nueva herramienta para ver imágenes de boletas



16 de marzo de 2023 – La Oficina del Secretario y Registrador del Condado de Eagle lanzó una herramienta que permite a las personas ver las imágenes de la boleta electoral de la Elección General del 8 de noviembre de 2022.



Los usuarios pueden ver, clasificar, filtrar y descargar imágenes de boletas, así como ver el registro de votos emitidos y las marcas de adjudicación de las elecciones de 2022. Esta herramienta en línea está destinada a proporcionar un nivel adicional de transparencia electoral.



“Nos esforzamos por la apertura y la rendición de cuentas en las elecciones y esta es una continuación de esos esfuerzos. Estamos haciendo que las imágenes de las boletas estén disponibles de forma gratuita en un formato conveniente para cualquier persona interesada”, dijo Regina O’Brien, secretaria y registradora del Condado de Eagle. “El Condado de Eagle es uno de los pocos condados de Colorado que ofrece este servicio”.



La herramienta está disponible en https://ballotaudit.com/eagle/#/login. Los usuarios deben ingresar una dirección de correo electrónico y una contraseña para crear un perfil antes de obtener acceso a la herramienta.