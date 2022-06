TSA PreCheck coming to Eagle County Regional Airport

Eagle County on Friday issued the following press release on the Transportation Security Administration (TSA) announcing that local residents can make an appointment to enroll in TSA PreCheck® at Eagle County Regional Airport (EGE) the week of June 27:

The Transportation Security Administration (TSA) announced today that local residents can make an appointment now to enroll in TSA PreCheck® at Eagle County Regional Airport (EGE) the week of June 27, 2022.



A temporary enrollment center will be open for five consecutive days from 9 a.m. to noon and 1 p.m. to 5 p.m. with the exception of Wednesday, June 29 when the enrollment center will be open from 9 a.m. to noon and 2 p.m. to 5 p.m. Enrollments will take place in the Banquet Room in the airport terminal located at 217 Eldon Wilson Road in Gypsum.



Appointments are currently available Tuesday through Friday with the greatest availability on Thursday and Friday. While walk-ins will be accommodated, appointments are highly recommended.



The temporary availability in at EGE to enroll in TSA PreCheck is a convenient and timely opportunity to become a Trusted Traveler ahead of what is already shaping up to be a busy holiday travel season.



At airports across the country, people can “Travel with Ease” and experience a smoother screening process by enrolling in TSA PreCheck. Eligible travelers do not need to remove shoes, belts, light outerwear, laptops, electronics larger than a cell phone or travel-size liquids from carry-on luggage.



In May 2022, 93% of travelers eligible for TSA PreCheck waited five minutes or less to be screened at airports nationwide. Another benefit of the program is that children 12 and under are eligible for TSA PreCheck screening when traveling with an eligible parent or guardian on the same itinerary.



As an added benefit, TSA PreCheck travelers generally have the least amount of physical contact during the security screening process in the TSA checkpoint. For people who want to put their mind at ease to “Stay Healthy. Stay Secure.” when traveling, they should make plans to enroll in TSA PreCheck while it is available at the airport in Gypsum for a limited time.



An in-person visit to the enrollment center is required to complete the application process. Applicants must bring a current U.S. passport or a driver license and a certified copy of a birth certificate. Fingerprints will be collected during enrollment.



People are strongly encouraged to begin the enrollment process online. Start by visiting www.tsa.gov/precheck and select “Apply Now.” Follow the online prompts, enter the requested information and select “Gypsum, CO Pop-Up: EGE” as the enrollment location.



The enrollment fee is $85, which covers a five-year period. The fee must be paid at the time of enrollment by credit card, money order, company check, or certified/cashier’s check.



To date, more than 11 million people have enrolled in TSA PreCheck. American Airlines, Delta Air Lines and United Airlines, all of which serve EGE, participate in TSA PreCheck, giving local travelers an extra incentive to enroll in the program.



TSA PreCheck ® llegará al aeropuerto del Condado de Eagle



La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anunció hoy que los residentes locales pueden hacer una cita ahora para inscribirse en TSA PreCheck® en el Aeropuerto del Condado de Eagle (EGE) la semana del 27 de junio de 2022.



Un centro de inscripción temporal estará abierto durante cinco días consecutivos desde las 9 am hasta el mediodía y de 1 pm a 5 pm con la excepción del miércoles 29 de junio cuando el centro de inscripción estará abierto de 9 am al mediodía y de 2 pm a 5 pm. Las inscripciones tendrán lugar en el salón de banquetes de la terminal del aeropuerto ubicada en 217 Eldon Wilson Road en Gypsum.



Actualmente, las citas están disponibles de martes a viernes con la mayor disponibilidad los jueves y viernes. Si bien se aceptarán personas sin cita previa, se recomienda encarecidamente hacer una cita.



La disponibilidad temporal en EGE para inscribirse en TSA PreCheck es una oportunidad conveniente para convertirse en un viajero confiable antes de lo que ya se perfila como una temporada de viajes de vacaciones muy ocupada.



En los aeropuertos de todo el país, las personas pueden “viajar con facilidad” y experimentar un proceso de control más fluido inscribiéndose en TSA PreCheck. Los viajeros elegibles no necesitan despojarse de zapatos, cinturones, abrigos ligeros, computadoras portátiles, dispositivos electrónicos más grandes que un teléfono celular o líquidos de tamaño de viaje del equipaje de mano.



En mayo de 2022, el 93% de los viajeros elegibles para TSA PreCheck esperaron cinco minutos o menos para pasar el control en los aeropuertos de todo el país. Otro beneficio del programa es que los niños menores de 12 años son elegibles para el examen TSA PreCheck cuando viajan con un padre o tutor elegible en el mismo itinerario.



Como beneficio adicional, los viajeros de TSA PreCheck generalmente tienen la menor cantidad de contacto físico durante el proceso de control de seguridad en el punto de control de TSA. ParaPara las personas que quieren tener la tranquilidad de “Mantenerse saludable. Mantenerse seguro.” cuando viajen, deben hacer planes para inscribirse en TSA PreCheck mientras esté disponible en el aeropuerto de Gypsum por un tiempo limitado.



Se requiere una visita en persona al centro de inscripción para completar el proceso de solicitud. Los solicitantes deben traer un pasaporte estadounidense vigente o una licencia de conducir y una copia certificada de un certificado de nacimiento. Las huellas dactilares se recogerán durante la inscripción.



Se recomienda encarecidamente a las personas que comiencen el proceso de inscripción en línea. Comience visitando www.tsa.gov/precheck y seleccione “Solicitar ahora”. Siga las indicaciones en línea, ingrese la información solicitada y seleccione “Gypsum, CO Pop-Up: EGE” como la ubicación de inscripción.



La cuota de inscripción es de $85, que cubre un período de cinco años. La tarifa debe pagarse en el momento de la inscripción con tarjeta de crédito, giro postal, cheque de la empresa o cheque certificado/de caja.



Hasta la fecha, más de 11 millones de personas se han inscrito en TSA PreCheck. American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines, todas las cuales prestan servicios en EGE, participan en TSA PreCheck, lo que brinda a los viajeros locales un incentivo adicional para inscribirse en el programa.