Respiratory viruses on the rise in Eagle County

Eagle County on Tuesday issued the following press release on the steadily rising cases of respiratory viruses, including flu, Respiratory Syncytial Virus (RSV), and COVID-19:

The Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) is monitoring increases in respiratory viruses, including flu, Respiratory Syncytial Virus (RSV), and COVID-19. Cases are occurring earlier than usual in the respiratory illness season, in particular an early, rapid increase in hospitalizations for and outbreaks of RSV. Hospital reports indicate that the increase in RSV cases is putting a strain on the pediatric health care system.

The current pediatric RSV-associated hospitalization rate is more than double the peak of last season, and the number of RSV outbreaks reported this season has already surpassed the total for the entire 2021-2022 season. Currently, the pediatric hospitalization rate associated with RSV far exceeds influenza and COVID-19 hospitalizations, although influenza and COVID-19 levels are increasing as well.



“Locally, Vail Health reports 3 pediatric RSV inpatients last week, which was an all-time high,” according to Chris Lindley the Chief Population Health Officer at Vail Health. “However, staffing and bed availability remain strong. Thus far, all patients are being treated at Vail Health without needing to transfer them. Vail Health will continue to keep all kids here if at all possible.”



According to CDPHE, Coloradans can help prevent respiratory viruses by:

Getting vaccinated–those 6 months and older are eligible for the flu and COVID vaccine. There is currently no vaccine for RSV.

Contacting a health care provider (consider using telehealth) before going to a busy emergency department when you or your child has respiratory symptoms to determine the best ways to manage symptoms and when it is time to seek medical attention and help to relieve the burden experienced by healthcare facilities.

Keep kids home from school and childcare for 72 hours after the onset of symptoms (note: this is a change from current guidance as those with RSV infection may not have fever).

Consider masks for everyone 2 years and older, especially for individuals with any, even mild, respiratory symptoms.

Staying home when sick, which is key to preventing the spread of viruses.

Washing hands frequently with soap and water or with hand sanitizer.

Covering nose and mouth with a tissue or upper arm sleeve when coughing or sneezing.

Cleaning surfaces, such as doorknobs, tables, handrails, and devices.

Avoiding sharing cups and eating utensils.

Avoiding touching face with unwashed hands.

“As the weather gets colder, more people are spending more time indoors, and viruses are more likely to spread indoors,” said Dr. Rachel Herlihy, state epidemiologist, CDPHE. “We have three respiratory viruses circulating right now. What might feel like a mild cold for one person can be very serious for another person, especially infants, young children, someone who is immunocompromised, or older adults.”



For more information about Eagle County’s immunization program visit https://www.eaglecounty.us/publichealth/immunizations.





###SPANISH###



Aumento de casos pediátricos de RSV y otros virus respiratorios



15 de noviembre de 2022 – El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) está monitoreando los aumentos de virus respiratorios, incluidos la gripe, el virus sincitial respiratorio (RSV, por sus siglas en inglés) y COVID-19. Los casos están ocurriendo antes de lo habitual en la temporada de enfermedades respiratorias, en particular un aumento temprano y rápido de hospitalizaciones y brotes de RSV. Los informes de los hospitales indican que el aumento de casos de RSV está ejerciendo presión sobre el sistema de atención médica pediátrica.



La tasa actual de hospitalizaciones pediátricas asociadas al RSV es más del doble del pico de la temporada pasada, y la cantidad de brotes de RSV reportados esta temporada ya superó el total de toda la temporada 2021-2022. Actualmente, la tasa de hospitalización pediátrica asociada con RSV supera con creces las hospitalizaciones por influenza y COVID-19, aunque los niveles de influenza y COVID-19 también están aumentando.



“A nivel local, Vail Health reportó 3 pacientes pediátricos hospitalizados por RSV la semana pasada, lo que fue un récord histórico”, según Chris Lindley, Director de Salud de la Población en Vail Health. “Sin embargo, la disponibilidad de personal y de camas sigue siendo sólida. Hasta el momento, todos los pacientes están siendo tratados en Vail Health sin necesidad de trasladarlos. Vail Health continuará manteniendo a todos los niños aquí si es posible”.



Según CDPHE, los habitantes de Colorado pueden ayudar a prevenir los virus respiratorios al:

Vacunarse: los mayores de 6 meses son elegibles para la vacuna contra la gripe y el COVID. Actualmente no existe una vacuna para el RSV.

Contactar a un proveedor de atención médica (considere usar telesalud) antes de ir a una sala de emergencias ocupada cuando usted o su hijo tengan síntomas respiratorios para determinar las mejores formas de manejar los síntomas y cuándo es el momento de buscar atención médica y ayuda para aliviar la carga experimentada por centros de salud.

Mantener a los niños en casa y no mandarlos a la escuela y la guardería durante 72 horas después de la aparición de los síntomas (nota: esto es un cambio de la guía actual, ya que es posible que las personas con infección por RSV no tengan fiebre).

Considerar usar mascarillas para todas las personas de 2 años o más, especialmente para las personas con síntomas respiratorios, incluso leves.

Quedarse en casa cuando se está enfermo, lo cual es clave para prevenir la propagación de virus.

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con desinfectante para manos.

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con una manga en la parte superior del brazo al toser o estornudar.

Limpiar y desinfectar superficies, como picaportes, mesas, pasamanos y dispositivos, como celulares.

Evitar compartir vasos y utensilios para comer.

Evitar tocarse la cara con las manos sucias.

“A medida que el clima se vuelve más frío, más personas pasan más tiempo en el interior y es más probable que los virus se propaguen en el interior”, dijo la Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga estatal, CDPHE. “Tenemos tres virus respiratorios circulando en este momento. Lo que puede parecer un resfriado leve para una persona puede ser muy grave para otra, especialmente los bebés, los niños pequeños, las personas inmunocomprometidas o los adultos mayores”.



Para obtener más información sobre el programa de vacunación del Condado de Eagle, visite https://www.eaglecounty.us/publichealth/immunizations.