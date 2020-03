Las Escuelas del Condado Eagle estarán repartiendo almuerzos para estudiantes

Las Escuelas del Condado Eagle estarán repartiendo almuerzos para estudiantes comenzando el día de hoy lunes 16 de marzo de las 11 a.m. a la 1 p.m. en las preparatorias Battle Mountain y Eagle Valley, en sus carriles para autobuses.

Por favor sólo envíe a una persona por vehículo. Los conductores deben de permanecer en sus autos. El personal que estará ahí le preguntará cuántos almuerzos necesita y se los pasarán por la ventana del auto.

En un esfuerzo por limitar la circulación pública, no se estacione ni salga de su vehículo. Por favor no envíe a alguien que esté enfermo a recoger almuerzos. Si usted tiene un vecino(a) que no puede conducir o tomarse el tiempo para venir, ofrezcales el recogerlos para ellos. Usted puede dejarle los almuerzos en la puerta de su casa cuando alguien está en la casa de ellos/ellas.

Los almuerzos estarán disponibles de lunes a viernes en estas mismas locaciones de 11 a.m. a 1 p.m.

Eagle County Schools passing out lunches for students at Battle Mountain starting Monday, March 16

Eagle County Schools will be passing out lunches for students starting today from 11 a.m. to 1 p.m. at the Battle Mountain High School and Eagle Valley High School bus loops.

Please send just one person per vehicle. Drivers should remain in their cars. On-site staff will ask how many lunches you need, and hand them through the window.

In an effort to limit public circulation, do not park or get out of your vehicle. Please do not send someone who is sick to pick up lunches. If you have a neighbor who can’t drive or make the time, offer to pick up for them, too.

You can safely leave lunches on their doorstep when someone is home.

Lunches will be available Monday through Friday at these same locations from 11 a.m. to 1 p.m.