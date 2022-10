Eagle County urges residents to get flu shot, offering multiple walk-in clinics

Eagle County last week issued the following press release urging residents to get the flu vaccine:

As flu season approaches, everyone aged six months and older is encouraged to get the flu vaccine to protect themselves and the community from the flu. Influenza cases typically increase in Eagle County with the influx in visitors beginning in November. It takes about two weeks for the flu shot to provide full protection.

Eagle County Public Health & Environment is currently offering the flu vaccine. Walk-in flu clinics will be held during the following times:



Eagle, 551 Broadway, 970-328-8840

Wednesdays 9:00 a.m. – 4:45 p.m.



Avon, 100 W. Beaver Creek Blvd. Suite 107, 970-328-9813

Thursdays 9:00 a.m. – 4:45 p.m.



Please note: Eagle County Public Health does not carry the high dose flu vaccine.



The price of the vaccine at a walk-in clinic is $25 for adults; the cost for children will vary based on eligibility. No child will be denied the flu vaccine due to an inability to pay. Most health insurance plans cover the cost of vaccination at a regular clinic, provider office, or pharmacy. For more information, visit the Eagle County Public Health & Environment flu web page.



To find other flu vaccine providers in the area please visit https://www.vaccines.gov/find-vaccines/ or check the MIRA Bus Facebook page for traveling community clinics.



For more information on influenza, visit www.cdc.gov/flu.



El condado anima a los miembros de la comunidad a vacunarse contra la gripe y ofrece clínicas sin cita previa





12 de octubre de 2022 – A medida que se acerca la temporada de influenza (gripe), se alienta a todas las personas mayores de seis meses a que se vacunen contra la influenza para protegerse a sí mismos y a la comunidad. Los casos de influenza generalmente aumentan en el Condado de Eagle con la afluencia de visitantes a partir de noviembre. Se necesitan alrededor de dos semanas para que la vacuna contra la influenza brinde una protección completa.



El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle actualmente ofrece la vacuna contra la influenza. Las clínicas sin cita previa necesaria se llevarán a cabo en los siguientes horarios:



Eagle, 551 Broadway, 970-328-8840

Miércoles 9:00 a.m. – 4:45 p.m.



Avon, 100 W. Beaver Creek Blvd. Suite 107, 970-328-9813

Jueves 9:00 a.m. – 4:45 p.m.



Tenga en cuenta que el Departamento de Salud Pública del Condado de Eagle no ofrece la vacuna de dosis alta contra la influenza.



El precio de la vacuna en una clínica ambulatoria es de $25 para adultos; el costo para los niños variará según la elegibilidad. A ningún niño se le negará la vacuna por no poder pagar. La mayoría de los planes de seguro médico cubren el costo de la vacunación en una clínica regular, consultorio médico o farmacia. Para obtener más información, visite la página web sobre la influenza de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle.



Para encontrar otros proveedores de vacunas contra la influenza en el área, visite https://www.vaccines.gov/find-vaccines/ o consulte la página de Facebook de MIRA Bus para conocer las clínicas comunitarias móviles.



Para obtener más información sobre la influenza, visite www.cdc.gov/flu.