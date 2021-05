Eagle County to lift COVID-19 heath order May 19, a week sooner than expected

Eagle County on Friday issued the following press release announcing it will lift all local public health orders related to COVID-19 on May 19, more than a week earlier than expected:

With disease incidence showing a steady decline and vaccination rates on the rise, Eagle County Public Health and Environment (ECPHE) intends to lift all local public health orders related to COVID-19 as of May 19, more than a week earlier than expected. Residents and guests are reminded that the county is still subject to any statewide and federal public health regulations in place, including mask requirements in some circumstances.

On April 16, ECPHE adopted its current public health order which was slated to run through May 27. The intent was to lift restrictions then if disease incidence and hospitalization rates had decreased and vaccination rates for the total population reached 60%. Those milestones were reached this week.

May 19 will mark the first time there will be no local public health orders since March 12, 2020, six days after the first reported COVID-19 case in Eagle County. Rescinding the order removes all local requirements for mask use, gathering and capacity restrictions, and physical distancing. However, state orders remain in effect with mask requirements for public indoor environments, which does include schools for the remainder of the school year, as well as limiting large indoor events to 500 people. Federal regulations still require masks when using public transportation, which includes ECO Transit and the Eagle County Regional Airport (EGE).

“We felt confident that if we could achieve a community vaccination rate of 60% that we would see a rapid decrease in our disease rates,” said ECPHE Director Heath Harmon. “Our current data confirms this with our lowest disease incidence since October of 2020. As a result we will rescind public health orders earlier than originally planned.”

In addition, with the lifting of local restrictions Eagle County has closed its 5 Star Business Certification application. Individual businesses will have the ability to open fully, or implement their own capacity levels or other requirements if they choose.

“This is a testament to all of our community members and their efforts to stay safe over spring break, get vaccinated, and bring us to a place where we can plan for a more normal summer,” Harmon noted. “While this news may be welcomed by many, it may also cause some anxiousness for others. It is very important we all play a role demonstrating empathy and respect to help bridge the differences and focus on our common ground as a community.”

Officials are also reminding residents of the importance of continuing to increase vaccination rates. The free COVID-19 vaccine is now available to anyone age 12 and older. “While the news this week is highly encouraging, we must remember the disease is not gone,” Harmon said. “Every single person who gets vaccinated helps protect our community and our economy.”

Local information on COVID-19, including disease trends and vaccine availability, is available at www.eaglecountycovid.org.

El condado levantará las órdenes de salud pública locales antes de lo previsto

14 de mayo del 2021 – En vista de la constante disminución en la incidencia de la enfermedad y las tasas de vacunación que van en aumento, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle (ECPHE) tiene la intención de levantar todas las órdenes de salud pública locales relacionadas con el COVID-19 a partir del 19 de mayo, más de una semana antes de lo esperado. Se recuerda a los residentes e invitados que el condado todavía está sujeto a las regulaciones de salud pública estatales y federales vigentes, incluidos los requisitos del uso de mascarillas en algunas circunstancias.

El 16 de abril, ECPHE adoptó la orden de salud pública actual que estaba programada para el 27 de mayo. La intención era levantar las restricciones si la incidencia de enfermedades y las tasas de hospitalización habían disminuido y la tasa de vacunación para la población total alcanzaba el 60%. Esos hitos se alcanzaron esta semana.

El 19 de mayo marcará la primera vez que no habrá órdenes de salud pública locales desde el 12 de marzo del 2020, seis días después del primer caso de COVID-19 reportado en el Condado de Eagle. Rescindir la orden elimina todos los requisitos locales de uso de mascarillas, restricciones de capacidad y agrupamiento, y distanciamiento físico. Sin embargo, las órdenes estatales siguen en vigor, requiriendo el uso de mascarillas en ambientes públicos interiores, lo cual incluye escuelas durante el resto del año escolar, además de limitar los grandes eventos en espacios interiores a 500 personas. Las regulaciones federales aún requieren el uso de mascarillas cuando se usa el transporte público, lo cual incluye el ECO Transit y el Aeropuerto Regional del Condado de Eagle (EGE).

“Confiábamos en que si podíamos lograr una tasa de vacunación comunitaria del 60%, veríamos una rápida disminución en nuestras tasas de enfermedad”, dijo el director de ECPHE, Heath Harmon. “Nuestros datos actuales confirman esto con la incidencia de enfermedad más baja desde octubre del 2020. Como resultado, rescindiremos las órdenes de salud pública antes de lo planeado originalmente”.

Además, con el levantamiento de las restricciones locales, el Condado de Eagle ha cerrado la solicitud de certificación empresarial 5 Estrellas. Las empresas individuales podrán abrir completamente o implementar sus propios niveles de capacidad u otros requisitos si así lo desean.

“Este es un testimonio de los esfuerzos realizados por todos los miembros de nuestra comunidad para mantenerse seguros durante las vacaciones de primavera, vacunarse y llevarnos a un lugar donde podamos planificar un verano más normal”, señaló Harmon. “Si bien esta noticia puede ser bienvenida por muchos, también puede causar cierta ansiedad para otros. Es muy importante que todos demostremos empatía y respeto para ayudar a salvar nuestras diferencias y centrarnos en las cosas que tenemos en común como comunidad”.

Los funcionarios también recuerdan a los residentes la importancia de seguir aumentando las tasas de vacunación. La vacuna gratuita contra el COVID-19 está disponible ahora para cualquier persona de 12 años o más. “Si bien las noticias de esta semana son muy alentadoras, debemos recordar que la enfermedad no ha desaparecido”, dijo Harmon. “Cada persona que se vacuna ayuda a proteger a nuestra comunidad y economía”.

La información local sobre el COVID-19, incluidas las tendencias de la enfermedad y la disponibilidad de las vacunas, se encuentra en www.eaglecountycovid.org.