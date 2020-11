Eagle County moves up to orange level on COVID-19 dial as local cases surge

With 220 new cases of COVID-19 in the last week, Eagle County officials on Monday put out the following press release on moving to level orange on the state’s COVID-19 dial — meaning additional restrictions even as Vail is set to open for the 2020-21 ski season on Friday, Nov. 20:

Eagle County is moving to level “Orange” on the state’s COVID-19 dial. The change requires updates to the local public health order to address increased disease spread in the community. The order continues to incorporate statewide orders in their entirety, while including additional local requirements. Both changes will be effective as of 5 p.m. on Nov. 16.

Case incidence rates continue to climb, and Eagle County’s move to the High Risk: Safer At Home category on the statewide dial dashboard is intended to address this steep rise. Officials note that while the new order is certainly not a move in the right direction, the change does not shut down businesses or schools. It does mean additional capacity limits on restaurants, retail establishments, places of worship, gyms, group sports and events.

Officials are also reminding the community that while local public health agencies have the ability to add local restrictions, they do not have the discretion to be less restrictive than state orders. In addition to the statewide requirements, Eagle County’s updated order includes the following new local provisions:

-Reflects the change from level Yellow to level Orange.

-Clarifies face coverings are required in restaurants and bars except when actively eating or drinking and provided that social distancing is maintained between members of different parties.

-Requires all events to be approved by Eagle County Government.

The order also includes previously adopted local requirements:

-Outlines requirements for people who are sick and for people who have been exposed to someone who is sick, including cooperating with the county on case and outbreak investigations.

-Requires all visitors be free of any symptoms consistent with COVID-19 for 14 days prior to arrival in Eagle County.

-Continues face covering requirements in indoor public spaces for those over the age of two, with limited exceptions.

-Provides general business requirements, as well as specific guidance for organized recreational youth and adult league sports.

All community members are encouraged to read the state and local public health orders in their entirety.

Eagle County is also encouraging everyone to subscribe to CO Exposure Notifications, a free and voluntary service developed in partnership with Google and Apple that can notify users of possible exposure to COVID-19.

By opting in, an Android or iPhone device will share anonymous tokens with other subscribers using the phone’s Bluetooth. If users have been near someone who tests positive for COVID-19 within a 14-day period, the service will send a notification. Those who test positive can easily and anonymously notify others to stop the spread of COVID-19. Tokens contain no personal information or location data and everything is completely anonymous. Visit www.addyourphone.com for more information.

Updates on the county’s response to COVID-19 are being shared at www.eaglecountycovid.org. The county’s forum for community discussions is at www.facebook.com/OneValleyVoice.

El Condado de Eagle actualiza la orden de salud pública en respuesta al aumento de la propagación de la enfermedad.

16 de Noviembre del 2020 – El Condado de Eagle ha actualizado su orden de salud pública con respecto al COVID-19 para abordar el aumento de la propagación de la enfermedad en la comunidad. Esta orden sigue incorporando las órdenes estatales en su totalidad, incluyendo al mismo tiempo requisitos locales adicionales. Ambos cambios serán efectivos a partir del lunes 16 de Noviembre.

Las tasas de incidencia de los casos continúan aumentando, y el Condado de Eagle espera ser movido a la categoría de Alto Riesgo: Más Seguro en Casa, o categoría “Naranja” en el Sistema de Indicadores del Estado. Los funcionarios señalan que, si bien la nueva orden definitivamente no es un paso en la dirección correcta, el cambio no incluye el cierre de los negocios o las escuelas. Por otro lado, sí significa que habrá límites de capacidad adicionales en restaurantes, establecimientos de venta al por menor, establecimientos de servicios religiosos, gimnasios, deportes en grupo y eventos.

Además de los requisitos estatales, la orden actualizada del Condado de Eagle incluye las siguientes nuevas disposiciones locales:

-Refleja el cambio del Nivel Amarillo al Nivel Naranja

-Aclara que se requiere el uso de cubiertas faciales en restaurantes y bares, excepto cuando se come o bebe activamente y siempre que se mantenga el distanciamiento social entre miembros de diferentes grupos.

-Requiere que todos los eventos sean aprobados por El Gobierno del Condado de Eagle.

La orden también incluye requisitos locales adoptados previamente:

-Describe los requisitos para las personas que están enfermas o que han estado expuestas a una persona enferma, así como la cooperación con el Condado en las investigaciones de casos y brotes.

-Requiere que los visitantes en general no presenten síntoma alguno compatible con COVID-19 durante los 14 días previos a su llegada al Condado de Eagle.

-Mantiene el requisito del uso de cubiertas faciales en espacios públicos interiores para personas mayores de dos años, con excepciones limitadas.

-Proporciona requisitos comerciales generales, así como orientación específica para ligas deportivas recreativas organizadas para jóvenes y adultos.

Le pedimos a todos los miembros de la comunidad leer las órdenes de salud pública estatales y locales en su totalidad.

El Condado de Eagle también alienta a todos a suscribirse a las notificaciones de exposición en CO, un servicio gratuito y voluntario desarrollado en asociación con Google y Apple que permite notificar a los usuarios sobre una posible exposición al COVID-19.

Al suscribirte, un dispositivo Android o iPhone compartirá señales anónimas con otros suscriptores utilizando el Bluetooth del teléfono. Si los usuarios han estado cerca de alguien que da positivo para COVID-19 dentro de un período de 14 días, el servicio enviará una notificación. Aquellos que den positivo en la prueba pueden notificar a otros de manera fácil y anónima para detener la propagación del COVID-19. Las señales no contienen información personal o datos de ubicación y todo es completamente anónimo. Visite www.addyourphone.com para obtener más información.

Las actualizaciones sobre la respuesta del condado al COVID-19 se están compartiendo en www.eaglecountycovid.org. El foro del Condado para discusiones comunitarias se encuentra en www.facebook.com/OneValleyVoice.