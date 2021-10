Colorado public health to starting texting people eligible for COVID-19 booster dose

Starting Friday, the Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) will send text notifications to many Coloradans who are eligible for a COVID-19 booster dose. Over the next 13 days CDPHE will send text messages to people whose records in the Colorado Immunization Information System (CIIS) indicate they are:

18+ and at least 6 months past their Pfizer or Moderna series.

18+ and at least 2 months past their initial J&J dose.

The text messages will go to over 1 million Coloradans. The text messages will be sent from 45778.

El CDPHE enviará mensajes de texto a los habitantes de Colorado que reúnen los requisitos necesarios para recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19

REMOTO (22 de octubre de 2021) — A partir de hoy, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE por sus siglas en inglés) estará enviando mensajes de texto a los habitantes de nuestro Estado que califican para recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Durante los próximos 13 días, el CDPHE mandará mensajes de texto a aquellos individuos que —según el Sistema de Información de Inmunización de Colorado— pertenecen a uno de estos grupos poblacionales.

Personas de 18 o más años de edad que completaron su esquema de vacunación de Pfizer o Moderna al menos hace 6 meses.

Personas de 18 o más años de edad que recibieron su dosis inicial de Johnson & Johnson al menos hace 2 meses.

Los mensajes de texto se enviarán desde el número 45778 y llegarán a más de un millón de habitantes de nuestro Estado.

Continúe manteniéndose informado visitando covid19.colorado.gov.