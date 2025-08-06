White River National Forest, BLM Upper Colorado River District to enter stage 2 fire restrictions Friday

The U.S. Forest Service recently issued this press release in both English and Spanish detailing a stage 2 fire ban on all public lands in and around the White River National Forest:

All lands managed by the White River National Forest and Bureau of Land Management Upper Colorado River District will be in stage 2 fire restrictions beginning Friday, Aug. 8.

Under stage 2 fire restrictions, no campfires or charcoal are allowed anywhere on the White River National Forest and BLM lands, including in developed campgrounds and picnic areas.

Recent hot, dry and windy weather has increased fire danger, with little change expected in the forecast.

“We are currently seeing fire danger conditions similar to August 2020, when western Colorado and the White River National Forest saw record-breaking fires,” said White River National Forest Supervisor Brian Glaspell.

“We are urging everyone to be extremely vigilant,” said BLM Upper Colorado River District Manager Greg Larson. “Dragging trailer chains, parking in dry grass, even setting hot equipment down in dry vegetation can start fires right now.”

County, state and federal officials coordinate and consider many factors when determining the need to implement fire restrictions; these include current and anticipated fire danger, availability of resources to fight the fire, and concerns of neighboring jurisdictions.

Some areas of the BLM Upper Colorado River District were in stage 2 restrictions previously. The order now applies to all BLM-administered lands within the Grand Junction and Colorado River Valley Field Offices.

The restriction orders detailing the specific prohibitions are available at https://www.fs.usda.gov/r02/whiteriver/alerts and Upper Colorado River District Fire Restrictions.

Prohibitions under stage 2 restrictions on BLM and National Forest System lands include:

• Igniting, building, maintaining, attending, or using a fire, campfire, charcoal barbecue, or grill, except if using a device solely fueled by liquid or gas that can be turned on and off in an area barren or cleared of all flammable materials within three feet of the device. 36 CFR § 261.52(a)

• Smoking, except in an enclosed vehicle or building. 36 CFR § 261.52(d)

• Welding or operating an acetylene or other torch with open flame. 36 CFR § 261.52(h)

• Using an explosive. 36 C.F.R. § 261.52(b)

• Possessing or using a motor vehicle off NFS roads, except when parking in an area devoid of vegetation within 10 feet of the motor vehicle. 36 CFR § 261.56

###

The Upper Colorado River Interagency Fire and Aviation Management Unit (UCR) includes Bureau of Land Management and U.S. Forest Service firefighting resources that cover 4.2 million acres along the Interstate 70, Colorado River and Roaring Fork River corridors from the Continental Divide to the Utah state line. The UCR includes the White River National Forest and the BLM’s Colorado River Valley and Grand Junction field offices. The UCR cooperates with other federal and state agencies, local communities, and fire departments on a wide range of activities including fuels treatments, fire prevention, and suppression.

Comunicado de Prensa

Contacto para los Medios: David Boyd, Oficial de Relaciones Públicas del Servicio Forestal, david.boyd@usda.gov, 970 319-4895; Heather Marsh, Oficial de Relaciones Públicas del BLM, hmarsh@blm.gov, 970-852-9272

6 de agosto, 2025

El Bosque Nacional White River y BLM Entrarán en la Etapa 2 de Restricciones de Incendios el Viernes

GLENWOOD SPRINGS, Colo. – Todas las tierras administradas por el Bosque Nacional White River y la Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus siglas en inglés) del Upper Colorado River estarán bajo restricciones de incendio etapa 2 comenzando el viernes, 8 de agosto.

Bajo restricciones de incendio etapa 2, no se permiten fogatas ni carbón en cualquier lugar en el Bosque Nacional White River y las tierras del BLM, incluyendo áreas para acampar desarrollados y áreas de picnic.

El reciente clima cálido, seco y ventoso a aumentado el peligro de incendios, y se esperan pocos cambios en el pronóstico.

“Actualmente estamos viendo condiciones de peligro de incendios similares a las de agosto de 2020, cuando el oeste de Colorado y el Bosque Nacional White River registraron incendios récord,” dijo el supervisor del Bosque Nacional White River Brian Glaspell.

“Instamos a todos a estar extremadamente atentos,” dijo el gerente del distrito de BLM Upper Colorado River, Greg Larson. “Arrastrar las cadenas de los remolques, estacionarse en la hierba seca, incluso colocar equipos calientes en la vegetación seca puede iniciar incendios en este momento”.

Los funcionarios del condado, estatales y federales coordinan y consideran muchos factores al determinar la necesidad de implementar restricciones contra incendios; Estos incluyen el peligro de incendio actual y anticipado, la disponibilidad de recursos para combatir incendios y las preocupaciones de las jurisdicciones vecinas.

Algunas áreas del Distrito del Upper Colorado River de BLM estaban en la etapa 2 de restricciones de incendio anteriormente. La orden ahora se aplica a todas las tierras administradas por BLM dentro de las oficinas de campo de Grand Junction y Colorado River Valley.

Las ordenes de las restricciones se pueden encontrar en https://www.fs.usda.gov/r02/whiteriver/alerts y Upper Colorado River District Fire Restrictions.

Las prohibiciones bajo las restricciones de la etapa 2 en las tierras de BLM y del Sistema Forestal Nacional incluyen:

• Encender, construir, mantener, atender o usar un fuego, fogata, barbacoa de carbón o parrilla, excepto si se usa un dispositivo alimentado únicamente por líquido o gas que se puede encender y apagar en un área estéril o despejada de todos los materiales inflamables dentro de los tres pies del dispositivo. 36 CFR § 261.52 (a)

• Fumar, excepto en un vehículo o edificio cerrado. 36 CFR § 261.52(d)

• Soldar u operar un soplete de acetileno u otro soplete con llama abierta. 36 CFR § 261.52(h)

• Usando un explosivo. 36 C.F.R. § 261.52(b)

• Poseer o usar un vehículo motorizado fuera de las carreteras NFS, excepto cuando se estaciona en un área desprovista de vegetación a menos de 10 pies del vehículo motorizado. 36 CFR § 261.56

###

La Unidad Interagencial de Gestión de Incendios y Aviación (UCR, por sus siglas en inglés) del Alto Río Colorado incluye recursos de extinción de incendios de la Oficina de Administración de Tierras y del Servicio Forestal de EE. UU. que cubren 5.8 millones de acres a lo largo de los corredores de la Interestatal 70, el río Colorado y el río Roaring Fork desde la División Continental hasta la frontera estatal de Utah. La UCR incluye el Bosque Nacional White River y las oficinas de campo de BLM en el Valle del Río Colorado y Grand Junction. La UCR coopera con otras agencias federales y estatales, comunidades locales y departamentos de bomberos en una amplia gama de actividades, incluidos tratamientos de combustibles, prevención y extinción de incendios.