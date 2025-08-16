Streamlined fire restrictions now in effect for unincorporated Eagle County

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
The Eagle County Sheriff’s Office on Friday issued the following press release on new streamlined fire restrictions for unincorporated Eagle County:
We hear your concerns. Frequent shifts between Stage 2 and 3 fire restrictions due to the severe fire risk, coupled with Red Flag Warnings, have caused confusion amongst our community and partners, and we appreciate your feedback. That’s why we’re making a change.
Automatic upgrades to Stage 3, during “Red Flag Warnings”, are being temporarily suspended. However, because of the ongoing threat of fires, Stage 2 restrictions for unincorporated Eagle County are now stronger. We’ve added safety measures tailored to the extreme conditions we’re facing, balanced with consideration of our outdoor loving community. These heightened restrictions are now in effect and will stay in place until further notice
Back in 2019, the county adopted an ordinance that automatically escalated restrictions with Red Flag Warnings, a solid system for normal times. But with warnings happening more often due to our current extreme fire conditions, we’re updating our strategy to better match what’s happening today.
Here’s what that means for you: variable Red Flag Warnings will not be relied upon to trigger a move to stricter fire restrictions for the time being. We’ve built those extra protections directly into our heightened Stage 2 Fire Restrictions, so we can respond to the current fire danger with more consistency, clarity and strong safeguards already in place.
These restrictions may differ slightly from our incorporated towns and federal partners. Please check with your local fire department and municipality for their specific requirements.
Before diving into the details, here’s what truly matters: wildfire risk is extremely high. Even a spark or hot surface can be devastating right now. We need everyone’s help to keep our community safe. What are the heightened Stage 2 Restrictions?
The heightened Stage 2 Fire Restrictions ordered herein expressly PROHIBIT any activity that produces or maintains, or attempts to produce or maintain, sparks, flames or any known ignition source for open fires, including but not limited to:
Warnings and Recommendations:
The following exemptions shall apply:
Can I use my propane grill or propane fire pit during heightened Stage 2 Fire Restrictions?
No. No flames of any kind are allowed, propane included.
Why staying on paved roads matters:
During heightened Stage 2 Fire Restrictions, it’s critical to stay on paved and accessible roads. Our community is extremely dry and fires can be started from the smallest spark or heat source. If a fire breaks out, emergency crews will be fully focused on containment, and rescue operations may not be possible if you’re deep in the backcountry or off-grid. Always have a clear exit strategy and avoid remote areas where escape routes are limited.
Driving or parking on unpaved roads can also pose a serious fire risk. Hot exhaust systems and dragging chains can ignite dry grasses and brush. In fact, during Stage 1 restrictions, we saw multiple spot fires along I-70, believed to be caused by chains dragging from vehicles. Every spark matters.
Need to work outside? Ask yourself: Is it urgent, or is it truly an emergency?
Under heightened Stage 2 Fire Restrictions, outdoor work that could spark a fire, like using chainsaws, generators, off-road vehicles without spark arrestors, or welding is prohibited without a valid permit. If it can wait, please wait. One spark could destroy a home, a business, or a cherished place. Let’s protect what matters most.
Where do Heightened Stage 2 restrictions apply?
Heightened Stage 2 Fire Restrictions apply to unincorporated Eagle County.
We know these restrictions are tough. But with conditions this dry, any flame, any spark, any heat source could lead to a devastating fire. We appreciate your patience and partnership as we adapt to changing conditions and prioritize public safety. Let’s protect our community together.
Full details are available at www.ecemergency.org
For fire information across the state of Colorado, visit: http://www.coemergency.com/p/fire-bans-danger.html
BLM website: https://www.blm.gov/programs/public-safety-and-fire/fire-and-aviation/regional-information/colorado/upper-colorado-river-district
White River National Forest: https://www.fs.usda.gov/r02/whiteriver
###ESPAÑOL###
Comunicado de Noticias: 8.15.25 – Entran en vigor restricciones simplificadas contra incendios en el condado no incorporado de Eagle
Eagle County, Colo. – Escuchamos sus inquietudes. Los frecuentes cambios entre las restricciones de fuego Fase 2 y 3 debido al grave riesgo de incendio, junto con las alertas de bandera roja, han causado confusión entre nuestra comunidad y nuestros socios, y agradecemos sus comentarios. Por eso estamos haciendo un cambio.
Las actualizaciones automáticas a Fase 3, durante las “alertas de bandera roja”, se suspenden temporalmente. Sin embargo, debido a la amenaza constante de incendios, las Restricciones de Fuego Fase 2 para el condado no incorporado de Eagle son ahora más estrictas. Hemos añadido medidas de seguridad adaptadas a las condiciones extremas a las que nos enfrentamos, equilibradas con la consideración de nuestra comunidad amante de las actividades al aire libre. Estas restricciones más estrictas ya están en vigor y se mantendrán hasta nuevo aviso.
En 2019, el condado adoptó una ordenanza que eleva automáticamente las restricciones con las alertas de bandera roja, un sistema sólido para tiempos normales. Sin embargo, debido a que las alertas se producen con mayor frecuencia debido a las condiciones extremas actuales de los incendios, estamos actualizando nuestra estrategia para adaptarla mejor a la situación actual.
Esto es lo que significa para usted: las alertas de bandera roja variables ya no se utilizarán para activar restricciones más estrictas de fuegos por el momento. Hemos incorporado esas protecciones adicionales directamente en nuestras Restricciones de Fuego Fase 2, para poder responder al peligro actual de incendios con más coherencia, claridad y medidas de seguridad ya establecidas.
Estas restricciones pueden diferir ligeramente de las de nuestros municipios incorporados y socios federales. Consulte con su departamento de bomberos y municipio locales para conocer sus requisitos específicos.
Antes de entrar en detalles, esto es lo que realmente importa: el riesgo de incendios forestales es extremadamente alto. Incluso una chispa o una superficie caliente pueden ser devastadoras en este momento. Necesitamos la ayuda de todos para mantener nuestra comunidad segura.
Cuáles son las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada?
Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada que se ordenan en la presente PROHÍBEN expresamente cualquier actividad que produzca o mantenga, o intente producir o mantener, chispas, llamas o cualquier fuente de ignición conocida para fuegos abiertos, incluyendo, entre otros:
Advertencias y Recomendaciones:
Se aplicarán las siguientes excepciones:
Puedo usar mi parrilla de propano o mi fogón de propano durante las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada?
No. No se permite ningún tipo de llama, incluido el propano.
Por qué es importante permanecer en carreteras pavimentadas:
Durante las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada, es fundamental permanecer en carreteras pavimentadas y accesibles. Nuestra comunidad está extremadamente seca y los incendios pueden iniciarse a partir de la más mínima chispa o fuente de calor. Si se produce un incendio, los equipos de emergencia se centrarán por completo en su contención, y es posible que las operaciones de rescate no sean posibles si se encuentra en zonas remotas o sin acceso. Tenga siempre una estrategia de escape clara y evite las zonas remotas donde las vías de escape son limitadas.
Conducir o estacionarse en carreteras sin asfaltar también puede suponer un grave riesgo de incendio. Los sistemas de escape calientes y las cadenas que arrastran pueden prender fuego a la hierba seca y a los matorrales. De hecho, durante las Restricciones de Fuego Fase 1, se produjeron múltiples incendios a lo largo de la I-70, que se cree que fueron causados por cadenas que arrastraban los vehículos. Cada Chispa Cuenta.
Necesita trabajar al aire libre? Pregúntese: Es urgente o se trata realmente de una emergencia?
Bajo las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada, los trabajos al aire libre que puedan provocar un incendio, como el uso de motosierras, generadores, vehículos todoterreno sin parachispas o soldadura, están prohibidos sin un permiso válido. Si puede esperar, por favor, ESPERE. Una sola chispa podría destruir una casa, un negocio o un lugar querido. Protejamos lo que más importa.
Dónde se aplican las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada?
Las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada se aplican al condado no incorporado de Eagle.
Sabemos que estas restricciones son duras. Pero con unas condiciones tan secas, cualquier llama, chispa o fuente de calor podría provocar un incendio devastador. Agradecemos su paciencia y colaboración mientras nos adaptamos a las condiciones cambiantes y damos prioridad a la seguridad pública. Protejamos juntos nuestra comunidad.
Todos los detalles están disponibles en www.ecemergency.org
Para obtener información sobre incendios en todo el estado de Colorado, visite: http://www.coemergency.com/p/fire-bans-danger.html
Sitio web de BLM (Oficina de Gestión de Tierras del Departamento del Interior de los Estados Unidos): https://www.blm.gov/programs/public-safety-and-fire/fire-and-aviation/regional-information/colorado/upper-colorado-river-district
Bosque Nacional White River: https://www.fs.usda.gov/r02/whiteriver