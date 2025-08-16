Widgetized Section

Streamlined fire restrictions now in effect for unincorporated Eagle County

By
August 16, 2025, 9:49 am

The Eagle County Sheriff’s Office on Friday issued the following press release on new streamlined fire restrictions for unincorporated Eagle County:

We hear your concerns. Frequent shifts between Stage 2 and 3 fire restrictions due to the severe fire risk, coupled with Red Flag Warnings, have caused confusion amongst our community and partners, and we appreciate your feedback. That’s why we’re making a change. 

Automatic upgrades to Stage 3, during “Red Flag Warnings”, are being temporarily suspended. However, because of the ongoing threat of fires, Stage 2 restrictions for unincorporated Eagle County are now stronger. We’ve added safety measures tailored to the extreme conditions we’re facing, balanced with consideration of our outdoor loving community. These heightened restrictions are now in effect and will stay in place until further notice

Back in 2019, the county adopted an ordinance that automatically escalated restrictions with Red Flag Warnings, a solid system for normal times. But with warnings happening more often due to our current extreme fire conditions, we’re updating our strategy to better match what’s happening today. 

Here’s what that means for you: variable Red Flag Warnings will not be relied upon to trigger a move to stricter fire restrictions for the time being. We’ve built those extra protections directly into our heightened Stage 2 Fire Restrictions, so we can respond to the current fire danger with more consistency, clarity and strong safeguards already in place.  

These restrictions may differ slightly from our incorporated towns and federal partners. Please check with your local fire department and municipality for their specific requirements. 

Before diving into the details, here’s what truly matters: wildfire risk is extremely high. Even a spark or hot surface can be devastating right now. We need everyone’s help to keep our community safe. What are the heightened Stage 2 Restrictions? 

The heightened Stage 2 Fire Restrictions ordered herein expressly PROHIBIT any activity that produces or maintains, or attempts to produce or maintain, sparks, flames or any known ignition source for open fires, including but not limited to: 

  • Outdoor fires, which include but are not limited to building, starting, maintaining, attending or using fires or flames of any type, such as campfires; bonfires; fire pits; charcoal; propane and wood pellet grills; tiki torches or other torches; portable outdoor fireplaces; and fires contained within liquid or gas-fueled stoves, lanterns or heating devices, regardless of whether a fireplace, stove or heating device has a valve that can be turned off; 
  • Indoor fireplaces and wood-burning stoves without an approved interior and exterior chimney spark arrestor; 
  • Discharge or use of any kind of professional or personal fireworks; 
  • Use of floating sky lanterns, fire balloons or acetylene balloons;
  • Outdoor operation or use of tools, machinery and equipment with an internal combustion engine, including, but not limited to, chainsaws and generators without a valid permit issued by local fire authorities;
  • Operating or using any off-road vehicles that have an internal combustion engine without a spark-arresting device, including motorcycles, dirtbikes, ATVs; 
  • Outdoor smoking. Smoking may only occur within an enclosed building, trailer or vehicle;
  • Welding, pipefitting, metal grinding or operating an acetylene or other torch with open flame without a valid permit issued by local fire authorities; 
  • Use of tracer rounds and incendiary targets; and
  • Parking on areas adjacent to improved or unpaved roadways and trails or other areas where grass or other flammable materials could come into contact with or be affected by the use or operation of Vehicles.   

Warnings and Recommendations:

  • Operation of Vehicles: Given the severe weather conditions and extreme danger of wildfire, people are strongly discouraged from operating any vehicles, including but not limited to motor vehicles, campers, RVs, motorbikes, motorcycles and all-terrain vehicles (collectively “Vehicles”), on any unpaved roadways, 4-wheel jeep roads, jeep roads and trails within Eagle County.
  • Recreational Shooting: Due to the severe weather conditions and extreme danger of wildfire, people are strongly discouraged from all outdoor recreational shooting activities within any portion of Eagle County.

The following exemptions shall apply: 

  • Local traffic that must use an unpaved roadway for access to personal residential, business, or agricultural property;
  • Persons with a permit or letter of authorization from a local fire district or the Eagle County Sheriff to start or maintain a fire are exempt from this Order under the conditions and during the period of time expressly set forth in the permit or letter of authorization;
  • Emergency repair of public utilities; 
  • Fires permitted by the Sheriff or local fire chiefs within their jurisdiction, if, in their professional opinions, such action is appropriate; and 
  • Agricultural burning, except agricultural burning by agricultural producers as provided for in C.R.S. §30-15-401(n.5)(III) and defined in C.R.S. §35-28-104(11); provided however, that such agricultural burning is permitted only with 48 hours prior notification to the appropriate fire chief or the Eagle County Sheriff. 

Can I use my propane grill or propane fire pit during heightened Stage 2 Fire Restrictions?

No. No flames of any kind are allowed, propane included. 

Why staying on paved roads matters:

During heightened Stage 2 Fire Restrictions, it’s critical to stay on paved and accessible roads. Our community is extremely dry and fires can be started from the smallest spark or heat source. If a fire breaks out, emergency crews will be fully focused on containment, and rescue operations may not be possible if you’re deep in the backcountry or off-grid. Always have a clear exit strategy and avoid remote areas where escape routes are limited. 

Driving or parking on unpaved roads can also pose a serious fire risk. Hot exhaust systems and dragging chains can ignite dry grasses and brush. In fact, during Stage 1 restrictions, we saw multiple spot fires along I-70, believed to be caused by chains dragging from vehicles. Every spark matters. 

Need to work outside? Ask yourself: Is it urgent, or is it truly an emergency? 

Under heightened Stage 2 Fire Restrictions, outdoor work that could spark a fire, like using chainsaws, generators, off-road vehicles without spark arrestors, or welding is prohibited without a valid permit. If it can wait, please wait. One spark could destroy a home, a business, or a cherished place. Let’s protect what matters most. 

Where do Heightened Stage 2 restrictions apply? 

Heightened Stage 2 Fire Restrictions apply to unincorporated Eagle County.
 

We know these restrictions are tough. But with conditions this dry, any flame, any spark, any heat source could lead to a devastating fire. We appreciate your patience and partnership as we adapt to changing conditions and prioritize public safety. Let’s protect our community together. 

Full details are available at www.ecemergency.org

For fire information across the state of Colorado, visit: http://www.coemergency.com/p/fire-bans-danger.html

BLM website: https://www.blm.gov/programs/public-safety-and-fire/fire-and-aviation/regional-information/colorado/upper-colorado-river-district

White River National Forest: https://www.fs.usda.gov/r02/whiteriver

###ESPAÑOL###

Comunicado de Noticias: 8.15.25 – Entran en vigor restricciones simplificadas contra incendios en el condado no incorporado de Eagle

Eagle County, Colo. –  Escuchamos sus inquietudes. Los frecuentes cambios entre las restricciones de fuego Fase 2 y 3 debido al grave riesgo de incendio, junto con las alertas de bandera roja, han causado confusión entre nuestra comunidad y nuestros socios, y agradecemos sus comentarios. Por eso estamos haciendo un cambio.

Las actualizaciones automáticas a Fase 3, durante las “alertas de bandera roja”, se suspenden temporalmente. Sin embargo, debido a la amenaza constante de incendios, las Restricciones de Fuego Fase 2 para el condado no incorporado de Eagle son ahora más estrictas. Hemos añadido medidas de seguridad adaptadas a las condiciones extremas a las que nos enfrentamos, equilibradas con la consideración de nuestra comunidad amante de las actividades al aire libre. Estas restricciones más estrictas ya están en vigor y se mantendrán hasta nuevo aviso.

En 2019, el condado adoptó una ordenanza que eleva automáticamente las restricciones con las alertas de bandera roja, un sistema sólido para tiempos normales. Sin embargo, debido a que las alertas se producen con mayor frecuencia debido a las condiciones extremas actuales de los incendios, estamos actualizando nuestra estrategia para adaptarla mejor a la situación actual.

Esto es lo que significa para usted: las alertas de bandera roja variables ya no se utilizarán para activar restricciones más estrictas de fuegos por el momento. Hemos incorporado esas protecciones adicionales directamente en nuestras Restricciones de Fuego Fase 2, para poder responder al peligro actual de incendios con más coherencia, claridad y medidas de seguridad ya establecidas.

Estas restricciones pueden diferir ligeramente de las de nuestros municipios incorporados y socios federales. Consulte con su departamento de bomberos y municipio locales para conocer sus requisitos específicos.

Antes de entrar en detalles, esto es lo que realmente importa: el riesgo de incendios forestales es extremadamente alto. Incluso una chispa o una superficie caliente pueden ser devastadoras en este momento. Necesitamos la ayuda de todos para mantener nuestra comunidad segura. 

Cuáles son las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada?

Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada que se ordenan en la presente PROHÍBEN expresamente cualquier actividad que produzca o mantenga, o intente producir o mantener, chispas, llamas o cualquier fuente de ignición conocida para fuegos abiertos, incluyendo, entre otros:

  • Fuegos al aire libre, que incluyen, entre otros, construir, encender, mantener, atender o utilizar fuego o llamas de cualquier tipo, tales como fogatas, hogueras, asadores, carbón, parrillas de propano y pellets de madera, antorchas tiki u otras antorchas, chimeneas portátiles al aire libre y fuegos contenidos en estufas, linternas o dispositivos de calefacción que funcionan con líquido o gas, independientemente de si la chimenea, estufa o dispositivo de calefacción tiene una válvula que se pueda cerrar.  
  • Chimeneas interiores y estufas de leña sin un supresor de chispas aprobado en el interior y el exterior de la chimenea;
  • Descarga o utilización de cualquier tipo de fuegos artificiales profesionales o personales;
  • Utilización de linternas flotantes, globos de fuego o globos de acetileno;
  • Operación o uso al aire libre de herramientas, maquinaria y equipos con motor de combustión interna, incluyendo, entre otros, motosierras y generadores sin un permiso válido emitido por las autoridades locales contra incendios;
  • Operar o utilizar cualquier vehículo todoterreno que tenga un motor de combustión interna sin un dispositivo antichispas, incluyendo motocicletas, motos todoterreno y vehículos todoterreno (ATV);
  • Fumar al aire libre, excepto dentro de un edificio cerrado, remolque o vehículo;
  • Soldar, montar tuberías, pulir metales u operar un soplete de acetileno u otro tipo de soplete con llama abierta sin un permiso válido emitido por las autoridades locales contra incendios;
  • Uso de balas trazadoras y blancos incendiarios; y
  • Estacionamiento en áreas adyacentes a carreteras y caminos mejorados o sin pavimentar, o en otras areas donde el la hierba u otros materiales inflamables podrían entrar en contacto o verse afectados por el uso u operación de vehículos.  

 Advertencias y Recomendaciones:

  • Conducción de vehículos: dadas las severas condiciones meteorológicas y el peligro extremo de incendios forestales, se recomienda encarecidamente a las personas que no conduzcan ningún tipo de vehículo, incluidos, entre otros, vehículos de motor, cámpers, caravanas, motos, motocicletas y vehículos todoterreno (en conjunto, “vehículos”), por carreteras sin pavimentar, caminos para jeeps de cuatro ruedas, caminos para jeeps y senderos dentro del Condado de Eagle.
  • Tiro Recreativo: Debido a las severas condiciones meteorológicas y al peligro extremo de incendios forestales, se desaconseja encarecidamente a las personas realizar cualquier actividad de tiro recreativo al aire libre en cualquier parte del Condado de Eagle.

Se aplicarán las siguientes excepciones:

  • Tráfico local que debe utilizar un camino sin pavimentar para acceder a propiedades residenciales, comerciales o agrícolas privadas;
  • Las personas con un permiso o carta de autorización de un distrito de bomberos local o del Alguacil del Condado de Eagle para iniciar o mantener un incendio están exentas de esta Orden bajo las condiciones y durante el período de tiempo expresamente establecido en el permiso o la carta de autorización;
  • Reparación de emergencia de servicios públicos;
  • Los incendios permitidos por el Alguacil o los jefes de bomberos locales dentro de su jurisdicción, si, en sus opiniones profesionales, dicha acción es apropiada; y
  • Quema agrícola, excepto la quema agrícola realizada por productores agrícolas según lo dispuesto en C.R.S. §30-15-401(n.5)(III) y definida en C.R.S. §35-28-104(11); sin embargo, dicha quema agrícola solo se permite con previa notificación de 48 horas de antelación al jefe de bomberos correspondiente o al Alguacil del Condado de Eagle.

Puedo usar mi parrilla de propano o mi fogón de propano durante las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada? 

No. No se permite ningún tipo de llama, incluido el propano.

Por qué es importante permanecer en carreteras pavimentadas:

Durante las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada, es fundamental permanecer en carreteras pavimentadas y accesibles. Nuestra comunidad está extremadamente seca y los incendios pueden iniciarse a partir de la más mínima chispa o fuente de calor. Si se produce un incendio, los equipos de emergencia se centrarán por completo en su contención, y es posible que las operaciones de rescate no sean posibles si se encuentra en zonas remotas o sin acceso. Tenga siempre una estrategia de escape clara y evite las zonas remotas donde las vías de escape son limitadas. 

Conducir o estacionarse en carreteras sin asfaltar también puede suponer un grave riesgo de incendio. Los sistemas de escape calientes y las cadenas que arrastran pueden prender fuego a la hierba seca y a los matorrales. De hecho, durante las Restricciones de Fuego Fase 1, se produjeron múltiples incendios a lo largo de la I-70, que se cree que fueron causados por cadenas que arrastraban los vehículos. Cada Chispa Cuenta. 

Necesita trabajar al aire libre? Pregúntese: Es urgente o se trata realmente de una emergencia? 

Bajo las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada, los trabajos al aire libre que puedan provocar un incendio, como el uso de motosierras, generadores, vehículos todoterreno sin parachispas o soldadura, están prohibidos sin un permiso válido. Si puede esperar, por favor, ESPERE. Una sola chispa podría destruir una casa, un negocio o un lugar querido. Protejamos lo que más importa. 

Dónde se aplican las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada? 

Las Restricciones de Fuego Fase 2 Elevada se aplican al condado no incorporado de Eagle.
 

Sabemos que estas restricciones son duras. Pero con unas condiciones tan secas, cualquier llama, chispa o fuente de calor podría provocar un incendio devastador. Agradecemos su paciencia y colaboración mientras nos adaptamos a las condiciones cambiantes y damos prioridad a la seguridad pública. Protejamos juntos nuestra comunidad. 

Todos los detalles están disponibles en www.ecemergency.org

Para obtener información sobre incendios en todo el estado de Colorado, visite: http://www.coemergency.com/p/fire-bans-danger.html

Sitio web de BLM (Oficina de Gestión de Tierras del Departamento del Interior de los Estados Unidos): https://www.blm.gov/programs/public-safety-and-fire/fire-and-aviation/regional-information/colorado/upper-colorado-river-district

Bosque Nacional White River: https://www.fs.usda.gov/r02/whiteriver

