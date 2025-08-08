Stage 2 fire restrictions implemented in Eagle County

The Eagle County Sheriff’s Office on Thursday issued the following press release on Stage 2 fire restrictions:
Due to the extremely high fire danger in Eagle County, Eagle County has implemented “Stage 2” fire restrictions that took effect on Friday morning, August 8, 2025, at 12:01 a.m.
The Eagle County Sheriff has consulted with local fire chiefs, state and federal partners, and other experts regarding fire danger and has decided to implement Stage 2 restrictions. These decisions are based on specific moisture measurements in vegetation and other risk factors such as predicted weather, available resources, and amount of current fire activity.
The restrictions that will be implemented and remain in place until further notice are;
No open flame: campfires, wood or charcoal grills except for liquid or gas-fueled stoves with shut-off valves
No smoking except within an enclosed vehicle or building, a developed recreation site or in a barren area free of vegetation.
No use of explosive materials, including explosive targets.
No welding or operation of an acetylene or other similar torch with open flame, or any other spark-producing device, without permit. If a permit is necessary, you can find the application on the Eagle County website under Mitigation and Wildfire Protection: Eagle County Open Burn Permit Application. A site inspection is required before any permit can be approved.
No operation of any internal combustion engine without a spark-arresting device properly installed and in working order.
Red Flag Warnings trigger automatic fire restriction upgrades in unincorporated Eagle County. When Stage 2 is active and a Red Flag Warning is issued, Stage 3 Fire Restrictions will apply until the warning ends.
Under Stage 3 Fire Restrictions, any activity that produces or maintains, or attempts to produce or maintain, sparks, flames or any known ignition source for open fires is prohibited. For full details, exemptions, and enforcement information, visit ecemergency.org
We want to remind our community, as well as visitors to the area, that you are our first line of defense in preventing wildland fires. Thank you everyone for doing your part to keep Eagle County safe and beautiful.
More in-depth information regarding the fire restrictions in Eagle County can be located at: www.ecemergency.org
Comunicado de prensa: 8.7.25 – Se implementan restricciones de incendios de etapa 2 en el Condado de Eagle
Condado de Eagle, Colorado – Debido al peligro de incendio extremadamente alto en el Condado de Eagle. El Condado de Eagle implementará restricciones de fuego de “Etapa 2” que entrarán en vigencia el viernes por la mañana, 8 de agosto de 2025 a las 12:01 a. m.
El Sheriff del Condado de Eagle ha consultado con jefes de bomberos locales, socios estatales y federales y otros expertos sobre el peligro de incendio y han decidido implementar restricciones de la Etapa 2. Estas decisiones se basan en mediciones específicas de humedad en la vegetación y otros factores de riesgo, como el clima previsto, los recursos disponibles y la cantidad de actividad de incendios actual.
Las restricciones que se implementarán y permanecerán vigentes hasta nuevo aviso son:
● No se permiten llamas abiertas: fogatas, parrillas de leña o carbón, excepto estufas de combustible líquido o gas con válvulas de cierre.
● No fumar excepto dentro de un vehículo o edificio cerrado, en un sitio de recreación desarrollado o en un área árida libre de vegetación.
● No se permite el uso de materiales explosivos, incluidos objetivos explosivos.
● No se permite soldar ni operar un soplete de acetileno u otro similar con llama abierta, ni ningún otro dispositivo que produzca chispas, sin permiso . Si es necesario un permiso, puede encontrar la solicitud en el sitio web del Condado de Eagle en Mitigación y protección contra incendios forestales: Solicitud de permiso de quema al aire libre del Condado de Eagle . Se requiere una inspección del sitio antes de que se pueda aprobar cualquier permiso.
● No se permitirá el funcionamiento de ningún motor de combustión interna sin un dispositivo supresor de chispas correctamente instalado y en buen estado de funcionamiento.
Las advertencias de bandera roja activan actualizaciones automáticas de restricción de fuego en el Condado de Eagle. Cuando la Etapa 2 está activa y se emite una Advertencia de Bandera Roja, se solicitan Restricciones de Fuego de la Etapa 3 hasta que finalice la advertencia.
Según las restricciones de fuego de la Etapa 3, se prohíbe cualquier actividad que produzca, mantenga, intente producir o mantener, chispas, llamas o cualquier fuente de ignición conocida para fuegos abiertos. Para obtener detalles completos, excepciones e información de cumplimiento, visite ecemergency.org
Queremos recordar a nuestra comunidad, así como a los visitantes del área, que ustedes son nuestra primera línea de defensa en la prevención de incendios forestales. Gracias a todos por hacer su parte para mantener el Condado de Eagle seguro y hermoso.
Puede encontrar información más detallada sobre las restricciones de fuego en el Condado de Eagle en: www.ecemergency.org