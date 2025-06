Honoring National Flag Day, guidance for proper flag display and disposal

Eagle County recently issued the following press release on National Flag Day this Saturday, June 14:

June 14 is National Flag Day, commemorating the adoption of our national flag in 1777. The flag is steeped in symbolism. Charles Thomson, Secretary of the Continental Congress, explained the meaning of the flag’s colors: “White signifies purity and innocence; red, hardiness and valor; and blue, the color of the chief, signifies vigilance, perseverance, and justice.”



“The flag is a source of pride and inspiration,” said Eagle County Commissioner Jeanne McQueeney. “It flies over buildings, classrooms, and courthouses ‑- in small towns, and big cities. It serves as a reminder that democracy begins with the people, and that we all share a responsibility to maintain and preserve it.”



The U.S. Flag Code details the rules concerning the flag of the United States, including appearance, display, and destruction.



Basic rules for display

When hanging the flag either horizontally or vertically against a wall, the union (blue section) should be uppermost and to the flag’s right or the observer’s left; this also applies to hanging the flag in a window when viewed from the outside.

The flag of the United States of America should be at the center and at the highest point of the group when displayed with flags of states, localities, or pennants of societies.

When flags of two or more nations are displayed, they are flown from separate staffs of the same height. The flags should be of approximately equal size. International use forbids the display of the flag of one nation above that of another nation in time of peace.

The order of precedence for flags generally is national flags (U.S. first, then others in alphabetical order in English), state (host state first, then others in the order of admission), and territories (Washington, D.C., Puerto Rico, etc.).



Rules for disposal

“The flag, when it is in such condition that it is no longer a fitting emblem for display, should be destroyed in a dignified way, preferably by burning” (U.S. Flag Code section 8.(k)). Burning was the preferred method of disposal when flags were made of cotton. However, many flags are now made from synthetic materials, which extend flag life, but emit toxic fumes when burned.



Therefore, it is strongly recommended that flags be surrendered to organizations with established protocols for flag disposal. Individuals may leave flags at the security desk in the Eagle County government building, 500 Broadway St., Eagle, Colorado, for Jason Martell, Eagle County’s Veteran Services Officer. For questions or more information, contact him directly at jason.martell@eaglecounty.us.

Honrando el Día Nacional de la Bandera, orientación para exhibir y desechar correctamente la bandera

El 14 de junio es el Día Nacional de la Bandera, que conmemora la adopción de nuestra bandera nacional en 1777. La bandera está llena de simbolismo. Charles Thomson, Secretario del Congreso Continental explicó el significado de los colores de la bandera, “el blanco significa pureza e inocencia; rojo, robustez y valor; y azul, el color del jefe, significa vigilancia, perseverancia y justicia”.



“La bandera es motivo de orgullo e inspiración”, dijo la comisionada del Condado de Eagle, Jeanne McQueeney. “Ondea sobre edificios, aulas y juzgados, tanto en pueblos pequeños como en grandes ciudades. Sirve como recordatorio de que la democracia empieza con la gente y que todos compartimos la responsabilidad de mantenerla y preservarla”.



El Código de la Bandera de los Estados Unidos detalla las reglas relativas a la bandera de los Estados Unidos, incluida la apariencia, exhibición y destrucción.



Reglas básicas para la exhibición.

Al colgar la bandera, ya sea horizontal o verticalmente contra una pared, la unión (sección azul) debe estar en la parte superior y a la derecha de la bandera o a la izquierda del observador; esto también se aplica a colgar la bandera en una ventana cuando se ve desde el exterior.

La bandera de los Estados Unidos de América debe estar en el centro y en el punto más alto del grupo cuando se exhiba con banderas de estados, localidades o banderines de sociedades.

Cuando se muestran banderas de dos o más naciones, deben ondear en astas separadas de la misma altura. Las banderas deben ser de aproximadamente el mismo tamaño. El uso internacional prohíbe la exhibición de la bandera de una nación más alto que la de otra nación en tiempo de paz.

El orden de precedencia de las banderas generalmente es banderas nacionales (primero EE. UU., luego otras en orden alfabético en inglés), estado (estado anfitrión primero, luego otras en orden de admisión) y territorios (Washington, D.C., Puerto Rico, etc).



Reglas para la eliminación

“La bandera, cuando esté en tal condición que ya no sea un emblema adecuado para exhibir, debe destruirse de manera digna, preferiblemente quemándola” (Código de Banderas de EE. UU., sección 8.(k)). La quema era el método preferido de eliminación cuando las banderas eran hechas de algodón. Sin embargo, muchas banderas ahora están hechas de materiales sintéticos que prolongan la vida útil de la bandera, pero emiten gases tóxicos cuando se queman.



Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que las banderas se entreguen a organizaciones con protocolos establecidos para su eliminación. Las personas pueden dejar banderas en el mostrador de seguridad en el edificio del gobierno del condado de Eagle, 500 Broadway St., Eagle, Colorado, a nombre de Jason Martell, oficial de servicios para veteranos del Condado de Eagle. Si tiene preguntas o más información, comuníquese con él directamente a jason.martell@eaglecounty.us.