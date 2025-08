Eagle County Sheriff’s Office announces plans for National Night Out

The Eagle County Sheriff’s Office recently issued the following press release on National Night Out:

The Eagle County Sheriff’s Office is thrilled to invite the community to our annual National Night Out celebration on Tuesday, August 5th, from 5 to 8 p.m. This family-friendly evening will take place at four locations across the county: Minturn, EagleVail, Gypsum, and Basalt.

National Night Out is a nationwide campaign that promotes community-building and strong partnerships between law enforcement and the people we serve. It’s a chance to connect with your neighbors, enjoy some summer fun, and help make Eagle County a safer, more connected place to live.

Event Locations:

Minturn: Little Beach Park (801 Cemetery Road)

EagleVail: EagleVail Pavilion (538 Eagle Road)

Gypsum: Library Park (46 Lundgren Blvd)

Basalt: Triangle Park (750 E Valley Road)

What’s Happening:

~Live Music – Enjoy performances from local musicians and DJ.

~Free Food & Refreshments – Savor a range of delicious food and drinks while supplies last.

~Face Painting – At Gypsum for kids and the young at heart

~Bouncy Castles – Burn off some energy in EagleVail, Minturn, and Gypsum

~Helicopter Landings – Weather permitting, helicopters will touch down in EagleVail and Gypsum

~Touch-a-Truck – Get hands-on with an awesome display of emergency and public service vehicles!

You’ll see patrol cars, fire trucks, and more.

~Meet Your First Responders & Partners – Chat with your local deputies, firefighters, EMS crews, and community partner organizations.

This is one of our favorite nights of the year! It’s a relaxed and welcoming chance to meet the people who serve our communities and enjoy a summer evening with your neighbors.

We can’t wait to see you there! Bring your family and friends, and let’s celebrate what makes Eagle County a great place to live!

***EN ESPAÑOL***

Comunicado de Noticias: 07.29.25 – La Oficina del Alguacil del Condado de Eagle organiza la Noche Nacional al Aire Libre

Condado de Eagle, Colo.– La Oficina del Alguacil del Condado de Eagle se complace en invitar a la comunidad a nuestra celebración anual de la Noche Nacional al Aire Libre el Martes 5 de Agosto, de 5 a 8 p. m. Esta velada familiar tendrá lugar en cuatro lugares del condado: Minturn, EagleVail, Gypsum y Basalt.

La Noche Nacional al Aire Libre es una campaña a nivel nacional que promueve la construcción de la comunidad y las alianzas sólidas entre las autoridades policiales y las personas a las que servimos. Es una oportunidad para conectarse con sus vecinos, disfrutar de la diversión del verano y ayudar a hacer del condado de Eagle un lugar más seguro y conectado para vivir.

Ubicaciones del evento:

Minturn: Parque Little Beach (801 Cemetery Road)

EagleVail: EagleVail Pavilion (538 Eagle Road)

Gypsum: Parque de la Biblioteca (46 Lundgren Blvd)

Basalt: Parque Triangle (750 E Valley Road)

Detalles:

~Música en vivo: Disfrute de presentaciones de músicos locales y DJ.

~Comida y bebidas gratis: Saborea una variedad de deliciosas comidas y bebidas hasta agotar existencias. ~Pinta Caritas: En Gypsum para niños y jóvenes de corazón.

~Castillos Inflables: Quema energías en EagleVail, Minturn y Gypsum.

~Aterrizajes de helicópteros: Si el clima lo permite, los helicópteros aterrizarán en EagleVail y Gypsum.

~Exposición de Vehículos: descubre una impresionante exposición de vehículos de emergencia y de servicio público! Verás coches patrulla, camiones de bomberos y mucho más.

~Conoce a tus Equipos de primeros auxilios y colegas: charla con los policias locales, bomberos, equipos de emergencias médicas y organizaciones comunitarias asociadas.

Esta es una de nuestras noches favoritas del año! Es una oportunidad relajada y acogedora para conocer a las personas que sirven a nuestras comunidades y disfrutar de una tarde de verano con tus vecinos.

Estamos deseando verte allí! Trae a tu familia y amigos, y celebremos lo que hace del condado de Eagle un lugar fantástico para vivir.