Eagle County launches survey to assess senior services

Eagle County recently issued the following press release on a survey to assess senior services in the county:

Eagle County selected WR Communications to conduct a comprehensive, countywide survey to assess community awareness and support for improving services for older adults in Eagle County. The survey aims to evaluate current service levels and explore improvement opportunities. Go to Eagle County Senior Services Community Survey to view or take the survey.



Survey data will be presented to the Board of County Commissioners (BoCC), county administration, senior-services partners, and other key stakeholders.



WR Communications will field a statistical survey using a mix of live phone calls and invitations distributed through text to provide robust and statistically valid results. The goal is to have a survey that balances many of the key demographics across our county.



To ensure that all county residents have an opportunity to share their opinions, the county will host online versions in English and Spanish. Eagle County will share links to the online surveys through its outreach channels, social media platforms, and community partners. WR Communications will integrate data from the online responses with the statistical survey to enrich the analysis and guide recommendations.

Encuesta para evaluar los servicios para personas mayores en el Condado de Eagle

El Condado de Eagle seleccionó a WR Communicationspara realizar una encuesta integral en todo el condado para evaluar la conciencia y el apoyo de la comunidad para mejorar los servicios para adultos mayores en el Condado de Eagle. La encuesta tiene como objetivo evaluar los niveles de servicio actuales y explorar oportunidades de mejora. Visite la Encuesta comunitaria de servicios para personas mayores del Condado de Eagle para ver o llenar la encuesta.



Los datos de la encuesta se presentarán a la Junta de Comisionados del Condado (BoCC), la administración del condado, los socios de servicios para personas mayores y otras partes interesadas clave.



WR Communications realizará una encuesta estadística utilizando una combinación de llamadas telefónicas en vivo e invitaciones distribuidas por mensaje de texto para proporcionar resultados sólidos y estadísticamente válidos. El objetivo es tener una encuesta que equilibre muchos de los datos demográficos clave en nuestro condado.



Para garantizar que todos los residentes del condado tengan la oportunidad de compartir sus opiniones, el condado albergará versiones en línea en inglésy español. El Condado de Eagle compartirá enlaces a las encuestas en línea a través de sus canales de divulgación, plataformas de redes sociales y socios comunitarios. WR Communications integrará datos de las respuestas en línea con la encuesta estadística para enriquecer el análisis y orientar las recomendaciones.