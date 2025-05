Assessor reminds residents there is no charge for property records or to file appeals

Eagle County recently issued the following press release on property assessments:

Eagle County property owners who receive an email or notice via USPS from anyone identifying as Eagle County Government and asking property owners to file an appeal and pay any money for property records should disregard these notices. For-profit companies solicit property owners to pay for what would otherwise be free. At least one incident has been reported in Eagle County.

“The Eagle County Assessor’s Office does not charge for property records or to appeal a property assessment,” said Eagle County Assessor Mark Chapin. “We provide that information for free, either online, by phone, or in person at the Eagle County Assessor’s Office.”



Chapin advises property owners to carefully examine any documents, US Mail, emails, or internet searches they receive related to property assessments. If they have any questions, they should contact the Eagle County Assessor’s Office at 970-328-8640, assessor@eaglecounty.us, or visit in person at 500 Broadway, Eagle, Colorado.



If you suspect a scammer has contacted you, have concerns, or have given any personal information, money, or gift cards, you can also contact the Eagle County Sheriff’s Office dispatch center at 970-479-2201 to speak with an on-duty deputy.

El tasador recuerda a los residentes que no hay costo alguno para los registros de propiedad ni para presentar apelaciones

Los dueños de propiedades del Condado de Eagle que reciban un correo electrónico o un aviso a través de USPS de cualquier persona que se identifique como miembro del gobierno del Condado de Eagle y les solicite que presenten una apelación y paguen dinero por los registros de propiedad deben ignorar estos avisos. Hay empresas con fines de lucro que solicitan a los propietarios que paguen por lo que de otro modo sería gratuito. Se ha reportado al menos un incidente en el Condado de Eagle.



“La Oficina del Tasador del Condado de Eagle no cobra por los registros de propiedad ni por apelar una evaluación de propiedad”, dijo el Tasador del Condado de Eagle, Mark Chapin. “Proporcionamos esa información de forma gratuita, ya sea en línea, por teléfono o en persona en la Oficina del Tasador del Condado de Eagle”.



Chapin aconseja a los propietarios que examinen cuidadosamente cualquier documento, correo postal de EE.UU., correos electrónicos o búsquedas en Internet que reciban relacionadas con evaluaciones de propiedades y comuníquese con la Oficina del Tasador del Condado de Eagle si tiene alguna pregunta al 970-328-8640, en línea en assessor@eaglecounty.us o visitando en persona 500 Broadway, Eagle, Colorado.



Si sospecha que un estafador se ha comunicado con usted, tiene inquietudes o le ha proporcionado información personal, dinero o tarjetas de regalo, también puede comunicarse con el centro de despacho de la Oficina del Sheriff del Condado de Eagle al 970-479-2201 para hablar con un agente de turno.