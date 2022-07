Public invited to groundbreaking for one of few remaining stretches of Eagle Valley Trail

Eagle County on Thursday issued the following press release on a July 12 groundbreaking ceremony for the 1.7-mile trail from the Duck Pond Open Space to Dotsero:

The public is invited to a groundbreaking ceremony for one of the final segments of the Eagle Valley Trail on July 12 at 11:00 a.m. This 1.7-mile stretch of trail runs from the Duck Pond Open Space to Dotsero. The groundbreaking ceremony will take place near the eastbound on-ramp for I-70, 1.5 miles west of the Eagle County Duck Pond Open Space Parcel on the I-70 Frontage Road. While parking is available at the site, the public is encouraged to bike, hike, walk, or otherwise use the trail to get to the groundbreaking site.



“It is exciting to approach the culmination of a project that has been decades in the making,” said Eagle County Commissioner Jeanne McQueeney. “My fellow commissioners and I committed to completing the Eagle Valley Trail by 2025. It is a tremendous asset to our community now and in the future.”



The Eagle Valley Trail is the 63-mile paved recreation trail that extends from the top of Vail Pass to Dotsero, with a planned spur trail from Dowd Junction to Minturn. In 2021, Eagle County Commissioners committed $22 million in funding from the sale of Certificates of Participation to complete the remaining four segments of trail.



The Dotsero to the Duck Ponds Open Space segment of the Eagle Valley Trail was designed by SGM, Inc. and will be constructed by Johnson Construction.This will extend the Eagle Valley Trail another 1.7 miles to Dotsero, including a raised trail segment under the I-70 overpass at Dotsero. Following the July groundbreaking, construction is scheduled for completion in November 2022.



“We recognize how vital the Eagle Valley Trail is in connecting our communities to work, school, transportation, and recreation, and we are pleased to be able to start construction on this western segment of the trail. It is an important piece of our goal to complete the trail from Vail Pass to the start of Glenwood Canyon, connecting Eagle County with our neighbors in Summit, Garfield, and Pitkin counties, as well as to the communities of El Jebel and Basalt,” said Eagle County Commissioner Matt Scherr.



The unfinished sections of the Eagle Valley Trail include:

Duck Pond Open Space to Dotsero/Glenwood Canyon

EagleVail to Dowd Junction

Dowd Junction to MInturn

Horn Ranch Open Space/Mott’s Landing to Edwards

Once all four segments are completed, the trail will finally deliver on Eagle County’s section of the paved trail system that runs from Breckenridge to Aspen, a total of over 140 miles.



Construction has also begun this summer on the segment of the Eagle Valley Trail that runs from EagleVail to Dowd Junction. This portion is being completed in partnership with the Eagle River Water and Sanitation District, whose work on the project needs to be completed before the trail can be constructed.



“Eagle County is committed to completing the Eagle Valley Trail for the benefit of our residents and visitors, but these efforts will also need support from the community,” said ECO Trails Manager Kevin Sharkey. “The funds from the sale of Certificates of Participation get us well on our way, and fundraising efforts have begun in earnest to bridge the gaps. Our campaign committee is actively seeking funds from federal and state grants, as well as private foundations and donations from residents, businesses, and other trail enthusiasts.”



For information about supporting the Eagle Valley Trail, visit eaglevalleytrail.org.

For information about ECO Trails, visit https://www.eaglecounty.us/ecotrails.



Ceremonia de inicio de obras de uno de los segmentos restantes del Eagle Valley Trail



7 de julio de 2022 – Se invita al público a una ceremonia de inicio de obras para uno de los segmentos finales de Eagle Valley Trail el 12 de julio a las 11:00 a.m. Este tramo de sendero de 1.7 millas va desde Duck Pond Open Space hasta Dotsero. La ceremonia de inicio de obras se llevará a cabo cerca de la rampa de entrada dirección este de la I-70, 1.5 millas al oeste del terreno de Duck Pond Open Space del Condado de Eagle en la calle de acceso a I-70 (Frontage Road). Si bien hay estacionamiento disponible en el sitio, se anima al público a llegar en bicicleta, caminar o usar el sendero para llegar al sitio de la ceremonia.



“Es emocionante acercarse a la culminación de un proyecto que lleva décadas en desarrollo”, dijo la comisionada del Condado de Eagle , Jeanne McQueeney. “Mis compañeros comisionados y yo nos comprometimos a completar Eagle Valley Trail para 2025. Es un tremendo activo para nuestra comunidad ahora y en el futuro”.



Eagle Valley Trail es un sendero recreativo pavimentado de 63 millas que se extiende desde la parte superior de Vail Pass hasta Dotsero, con un sendero de derivación planificado desde Dowd Junction hasta Minturn. En 2021, los comisionados del Condado de Eagle comprometieron $22 millones en fondos de la venta de Certificados de Participación para completar los cuatro segmentos restantes del sendero.



El segmento de Dotsero a Duck Ponds Open Space de Eagle Valley Trail fue diseñado por SGM, Inc. y será construido por Johnson Construction. Esto extenderá Eagle Valley Trail otras 1.7 millas hasta Dotsero, incluido un segmento de sendero elevado debajo del paso elevado de la I-70 en Dotsero. Después del inicio de obras en julio, la construcción está programada para completarse en noviembre de 2022.



“Reconocemos cuán vital es Eagle Valley Trail para conectar a nuestras comunidades con el trabajo, la escuela, el transporte y la recreación, y nos complace poder comenzar la construcción en este segmento occidental del sendero. Es una parte importante de nuestro objetivo completar el sendero desde Vail Pass hasta el comienzo de Glenwood Canyon, conectando el Condado de Eagle con nuestros vecinos en los condados de Summit, Garfield y Pitkin, así como con nuestras comunidades de El Jebel y Basalt”. dijo el comisionado del Condado de Eagle, Matt Scherr.



Las secciones inacabadas de Eagle Valley Trail incluyen:

Duck Pond Open Space a Dotsero/Glenwood Canyon

EagleVail a Dowd Junction

Dowd Junction a Minturn

Horn Ranch Open Space/Mott’s Landing a Edwards



Una vez que se completen los cuatro segmentos, el sendero finalmente llegará a la sección del Condado de Eagle del sistema de senderos pavimentados que se extiende desde Breckenridge hasta Aspen, un total de más de 140 millas.



La construcción también comenzó este verano en el segmento de Eagle Valley Trail que se extiende desde EagleVail hasta Dowd Junction. Esta parte se está completando en asociación con el Distrito de Agua y Saneamiento de Eagle River, cuyo trabajo en el proyecto debe completarse antes de que se pueda construir el sendero.



“El Condado de Eagle se compromete a completar Eagle Valley Trail en beneficio de nuestros residentes y visitantes, pero estos esfuerzos también necesitarán el apoyo de la comunidad”, dijo Kevin Sharkey, gerente de ECO Trails. “Los fondos de la venta de Certificados de Participación nos ayudan a avanzar, y los esfuerzos de recaudación de fondos para cerrar las brechas han comenzado de lleno. Nuestro comité de campaña busca activamente fondos de subvenciones federales y estatales, así como de fundaciones privadas y donaciones de residentes, empresas y otros entusiastas de los senderos”.



Para obtener información sobre cómo apoyar el Eagle Valley Trail, visite eaglevalleytrail.org.

Para obtener información sobre ECO Trails, visite https://www.eaglecounty.us/ecotrails.