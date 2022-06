Officials seek public input on Eagle County Fairground Master Plan

Eagle County on Tuesday issued the following press release seeking public input on its Eagle County Fairgrounds Master Plan:

The public is invited to provide input for the Eagle County Fairgrounds Master Plan. Eagle County entered into an agreement for fairgrounds master planning and design services with Populus, Inc., a firm that specializes in planning and design for multi-event venues.

“The County has requested that the consultant work collaboratively with key stakeholders and the public to get their perspectives on the opportunities associated with the existing fairgrounds,” said Eagle County Facilities Manager Jan Miller.



An important element of the initial assessment is soliciting input from fairground stakeholders and the community at large. Thoughts, ideas, and comments are requested at the upcoming public meeting.



Date: Wednesday, June 8

Time: 4:00 – 6:00 p.m.

Location: Exhibit Hall, 426 Fairgrounds Rd., Eagle, CO



The master plan will address the following:

Event analysis and user needs inventory

Evaluation of existing facilities, identification of areas for permanent expansion

Maximization of facility utilization, including arena seating capacity

Expansion of supporting services including vendors, restrooms, and parking

Identification of additional utilization opportunities

Improvement of camping infrastructure

Evaluation of a dedicated facility for 4H exhibits away from livestock

Impact analysis of road infrastructure and emergency traffic egress plan

Inclusion of sustainability initiatives and infrastructure

Development of a business/operating plan and economic analysis

Zoning, code analysis, and physical connectivity to community

Service accessibility

Site design

Cost estimation, proposed budget, and schedule for phased upgrades



This project was formally approved May 3, and is scheduled for ongoing planning and assessment activities throughout the summer, with a final presentation to the Board of County Commissioners scheduled for September.



The public and community activities planned with this project include three sessions: the first is for general input, the second is for review of preliminary concepts, and the third is for review of final concepts.



Se busca la opinión del público para el Plan Maestro de Recintos Feriales del Condado de Eagle



31 de mayo de 2022 – Se invita al público a dar su opinión sobre el Plan Maestro de Recintos Feriales del Condado de Eagle. El condado de Eagle celebró un acuerdo para la planificación y los servicios de diseño de los recintos feriales con Populus, Inc., una empresa que se especializa en la planificación y el diseño de lugares para múltiples eventos.



“El condado ha solicitado que la empresa consultora trabaje en colaboración con las partes interesadas clave y el público para obtener sus perspectivas sobre las oportunidades asociadas con los recintos feriales existentes”, dijo Jan Miller, Gerente de Instalaciones del Condado de Eagle.



Un elemento importante de la evaluación inicial es solicitar aportes de las partes interesadas del recinto ferial y de la comunidad en general. Se solicitan pensamientos, ideas y comentarios en la próxima reunión pública.



Fecha: miércoles 8 de junio

Hora: 4:00 – 6:00 p. m.

Ubicación: Exhibit Hall, 426 Fairgrounds Rd., Eagle, CO



El plan maestro abordará lo siguiente:

Análisis de eventos e inventario de necesidades de los usuarios

Evaluación de instalaciones existentes, identificación de áreas para expansión permanente

Maximización de la utilización de las instalaciones, incluida la capacidad de asientos de la arena

Expansión de los servicios de apoyo, incluidos vendedores, baños y estacionamiento

Identificación de oportunidades de utilización adicionales

Mejoramiento de la infraestructura para acampar

Evaluación de una instalación dedicada a las exhibiciones 4H alejadas del ganado

Análisis de impacto de la infraestructura vial y plan de salida de tráfico de emergencia

Inclusión de iniciativas e infraestructuras de sostenibilidad

Desarrollo de un plan de negocios/operativo y análisis económico

Zonificación, análisis de código y conectividad física a la comunidadAccesibilidad del servicio

Diseño de sitio

Estimación de costos, presupuesto propuesto y cronograma para actualizaciones por etapasEstimación de co



Este proyecto fue aprobado formalmente el 3 de mayo y está programado para actividades continuas de planificación y evaluación durante todo el verano, con una presentación final a la Junta de Comisionados del Condado programada para septiembre.



Las actividades públicas y comunitarias planificadas con este proyecto incluyen tres sesiones: la primera es para aportes generales, la segunda es para la revisión de conceptos preliminares y la tercera es para la revisión de conceptos finales.