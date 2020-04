Individual health insurance deadline extended again as Colorado COVID-19 crisis grows

The COVID-19 Special Enrollment Period for individual health insurance will be extended to run through April 30, 2020. The original period that was announced on March 19 was set to end on Friday, April 3. The Colorado Division of Insurance (DOI), part of the Department of Regulatory Agencies (DORA), has worked with Connect for Health Colorado to add nearly a month more for Coloradans who are currently uninsured to get health coverage.

For anyone enrolling after April 3, their health insurance will become effective May 1.

“We want to do everything we can to ensure Coloradans have the resources they need during this difficult time,” said Gov. Jared Polis. “As this pandemic continues, we know that having health insurance will be critical, which is why we are extending this enrollment period. Everyday my administration is evaluating what steps we can take to minimize the health impact and economic impact of this crisis.”

“I’m pleased that our team, and the folks at Connect for Health Colorado, have worked to make this happen,” said Colorado Insurance Commissioner Michael Conway. “I urge everyone that doesn’t have insurance to work with Connect for Health Colorado to determine what insurance plans are available to them and to see if they qualify for financial assistance.”

Only people who are currently uninsured are eligible to enroll, as this is not a period for people with coverage to change plans. Uninsured spouses and children will also be allowed to enroll at this time, even if one spouse or a child’s parent may already be insured.

All individual insurance plans (meaning plans NOT from an employer) are available. People enrolling during this period only have to verbally attest that they are currently uninsured, and the insurance companies cannot require further proof of being uninsured.

Colorado consumers are encouraged to enroll through our state’s exchange, Connect for Health Colorado. Financial assistance for those who qualify is only available when enrolling through Connect for Health Colorado. Contact Connect at 855-752-6749 or find in-person assistance through their statewide network of certified experts at connectforhealthco.com/person-help, including appointments with a broker or assister by phone. In addition, Connect for Health offers tools such as the Quick Cost & Plan Finder that can help check eligibility for financial assistance while finding plans that fit consumers’

needs.

Coloradans who lose their job, or who may lose their job in the coming weeks, and thus lose their employer-based health insurance, are reminded that loss of such coverage allows them a 60-day window to enroll in individual coverage, whenever that might happen throughout the year. See Connect for Health Colorado’s “When can I buy insurance?” page for details.

Extensión del periodo especial de inscripción de seguro médico debido al COVID-19 hasta el 30 de abril

La extensión les permite a los habitantes de Colorado sin seguro médico inscribirse durante esta emergencia de salud pública.

DENVER – El periodo especial de inscripción de seguro médico individual debido al COVID-19 será extendido hasta el 30 de abril de 2020. El periodo original que se anunció el 19 de marzo tenía una fecha de término del viernes, 3 de abril. La División de Seguro de Colorado (DOI, siglas en inglés) y parte del Departamento de Agencias Regulatorias (DORA, siglas en inglés), han trabajado con Connect for Health Colorado para agregar casi un mes más para que los residentes de Colorado que actualmente no tienen seguro médico lo obtengan.

Para cualquier persona que se inscribe después del 3 de abril, su seguro médico iniciará el 1 de mayo.

“Deseamos hacer todo lo que podamos para garantizar que los habitantes de Colorado tengan los recursos que necesitan durante este periodo difícil,” indicó Gobernador Polis. “A medida que continúa esta pandemia, sabemos que tener seguro médico será crítico y es por esta razón que estamos extendiendo este periodo de inscripción. Todos los días, mi administración está evaluando qué pasos podemos tomar para minimizar el impacto en la salud y el impacto económico de esta crisis”.

“Me complace que nuestro equipo y las personas en Connect for Health Colorado hayan trabajado para lograr esto,” indicó Michael Conway, Comisionado de Seguro de Colorado. “Exhorto a todas las personas que no tengan seguro médico a trabajar con Connect for Health Colorado para determinar cuáles planes de seguro están disponibles para ellos y para enterarse si cumplen con los requisitos para recibir asistencia financiera”.

Solamente las personas que actualmente no tengan seguro médico cumplen con los requisitos para inscribirse, ya que este no es un periodo para que cambien sus planes las personas que ya tienen cobertura. Los conyugues y los niños sin seguro médico también podrán inscribirse en este momento, incluso si el otro cónyuge o padre del niño ya tiene seguro.

Todos los planes individuales de seguro médico (o sea, NO planes de un empleado) están disponibles. Las personas que se registren durante este periodo solamente deben atestiguar verbalmente que no tienen seguro actualmente y, las compañías de seguro médico no pueden requerir pruebas adicionales de que no tengan seguro médico.

Se les motiva a los consumidores de Colorado a inscribirse en nuestro mercado estatal, Connect for Health Colorado. La asistencia financiera para las personas que cumplen con los requisitos solamente está disponible al registrarse mediante Connect for Health Colorado. Contacte a Connect for Health Colorado al número 855-752-6749 o encuentre asistencia en persona mediante la red estatal de expertos certificados en la página connectforhealthco.com/person-help, lo que incluye una cita con un agente o asistente por teléfono. Además, Connect for Health Colorado ofrece herramientas como el Quick Cost & Plan Finder (Buscador rápido de precios y planes), el cual puede ayudar a las personas a revisar si cumplen con los requisitos para recibir asistencia financiera y a la vez ayudarles a encontrar un plan que encaje con sus necesidades.

Se les recuerda a los habitantes de Colorado que han perdido su trabajo y que posiblemente perderán sus trabajos en las próximas semanas, junto con el seguro médico de su empleador, que tal pérdida de cobertura les permite un periodo de 60 días de inscripción para recibir cobertura médica individual, sin importar cuando ocurra durante el año. Visite la página “¿Cuándo puedo adquirir un seguro?” de Connect for Health Colorado para obtener más detalles.