Health department survey shows 72% of Coloradans ‘very concerned’ about COVID-19

The Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) released results from a survey asking Coloradans about their perceptions and attitudes related to the COVID-19 pandemic. Nearly 45,000 Coloradans completed the survey between March 22 and March 24, 2020.

Highlights of the survey include:

72% of respondents are “very concerned” about COVID-19 in Colorado. Among 18-29-year-old respondents, 59% are “very concerned” about COVID-19 in Colorado.

Nearly 90% of respondents think it’s somewhat or very likely that they would get sick from the novel coronavirus.

Half (50%) of the respondents have a combination of symptoms indicative of generalized anxiety over the last two weeks.

A large majority of the respondents are taking extra precautions around COVID-19 to keep the community healthy: 97% are washing their hands with soap and water more frequently. 96% are avoiding large gatherings. 70% are working from home. 35% are stockpiling food and other household items.

Three in four respondents would try to get tested if they were exposed or had symptoms. The most common reason respondents selected would be to help the public health system build a better picture of how the virus is spreading.

Of those who would not get tested: Three in four respondents said they would isolate themselves from others regardless. More than 50% of respondents would not get tested because they are not sure if they meet the criteria for testing. 3% think the virus isn’t that serious.

40% of part-time, full-time, or self-employed respondents do not have access to paid leave if they were not able to work because of illness.

43% of respondents are now working from home in response to the COVID-19. (Note: This survey was conducted prior to the state-wide stay-at-home order.)

11% of respondents have had their hours reduced, 9% have temporarily lost their jobs and 1% have permanently lost their jobs due to COVID-19.

“This survey shows what we already knew, that Coloradans are strong, and we are all in this together,” said Jill Hunsaker Ryan, executive director of the Colorado Department of Public Health and Environment. “We’re relieved to see that so many people are doing their part to slow the spread of this deadly virus. If we keep this up, we will protect our health care system from being overloaded with critical cases and countless lives will be saved.”

This survey was fielded among a sample of Coloradans who accessed the survey by going to the CDPHE website. This sample may have been more concerned about COVID-19 and may have been more likely to have made behavior changes. The link to the survey was shared widely after release, so that bias may have been reduced. Although people of all racial and ethnic groups took the survey, Hispanic and Black or African American participants are underrepresented.

The complete dashboard is available here and also at covid19.colorado.gov/about-covid-19.

Continue to stay up to date by visiting covid19.colorado.gov.

El Departamento de Salud revela encuesta sobre las opiniones sobre el COVID-19

DENVER, 27 de marzo, 2020: El Departamento de Salud Pública de Colorado (CDPHE) publicó los resultados de una encuesta donde se le pregunta a los habitantes de Colorado sus percepciones relacionadas con la pandemia del COVID-19. Casi 45,000 personas hicieron la encuesta entre el 22 y 24 de marzo, 2020.

Datos sobresalientes:

72% de los que hicieron la encuesta se mostraron “muy preocupados” por el COVID-19 en Colorado. Entre personas de 18-29-años de edad, 59% están “muy preocupados” por el COVID-19 en Colorado.

Casi 90% de los que contestaron la encuesta, piensa que es probable o algo probable que se enfermen de novel coronavirus.

La mitad (50%) de los que respondieron tienen una combinación de síntomas que indican ansiedad en las últimas dos semanas.

La mayoría de los que respondieron están tomando precauciones extras por el COVID-19 para mantener a la comunidad saludable: 97% se están lavando las manos con agua y jabón más frecuentemente. 96% evitan lugares con aglomeraciones de personas. 70% están trabajando desde su casa. 35% están almacenando alimentos y artículos de primera necesidad.

Tres de cuatro personas que respondieron la encuesta tratarían de hacerse la prueba si estuvieron expuestos o si tienen los síntomas. La razón más común por la que lo harían es para ayudar al sistema de salud pública a mostrar un mejor panorama sobre cómo el virus se está contagiando.

Los que dijeron que no se harían la prueba: Tres de cada cuatro personas que respondieron la encuesta dijeron que se aislarían de otras personas. Más del 50% de los que respondieron no se harían la prueba porque no están seguros si cumplen con los criterios para llevarla a cabo. 3% piensa que el virus no es tan grave.

40% de autoempleados, medio tiempo o tiempo completo de los que contestaron la encuesta dijeron no tener acceso a goce de sueldo si no trabajan por motivos de enfermedad.

43% de los que respondieron están ahora trabajando desde casa como medida de prevención del COVID-19. (Nota: Esta encuesta fue llevada cabo antes de la orden ejecutiva de quedarse en casa).

11% de los que respondieron tienen sus horas de trabajo reducidas, 9% perdieron temporalmente su trabajo y 1% han perdido su trabajo permanentemente por el COVID-19.

“Esta encuesta muestra lo que ya sabíamos, que los que vivimos en Colorado somos fuertes y que estamos en esto juntos”, dijo Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. “Estamos muy agradecidos de ver que tantas personas están haciendo su parte para disminuir la propagación de este mortal virus. Si continuamos así, protegeremos nuestro sistema de salud de saturarse con casos graves y un sin número de vidas se pueden salvar”.

Esta encuesta fue enviada a un grupo de personas que viven en Colorado quienes accedieron a una encuesta a través de la página de internet de CDPHE. Este grupo de personas podrían haber estado más preocupados por el COVID-19 y podrían haber hecho muy probablemente cambios de conducta. El enlace de la encuesta fue compartida extensamente así que el perfil del encuestado podría haber cambiado. Aunque diferentes grupos raciales y de etnias hicieron la encuesta, participantes de los grupos hispanos y afroamericanos no tienen una adecuada representación en el sondeo.

La tabla completa de la encuesta se encuentra aqui y también en covid19.colorado.gov/about-covid-19.

Actualizaciones en covid19.colorado.gov.