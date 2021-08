Eagle County Schools to mandate masks for all students, staff PreK through 8th

Eagle County School District Superintendent Philip Qualman on Friday issued the following statement to parents and staff of Eagle County Schools:

Dear Parents and Staff of Eagle County School District,

After meeting with Eagle County Public Health and in compliance with their latest Public Health Order, Eagle County School District will institute a mask mandate beginning Monday, August 16 for all students, staff members, and visitors within district buildings where students in PreK through 8th grade are present. Masks are optional for high schools.

Changing data around community spread and the recent fatalities in Eagle County resulted in the latest Public Health order from Eagle County Public Health.

We hope for this mask mandate to be a short-term scenario. If Eagle County’s incidence rate is at or below 50 per 100,000 for a minimum of seven continuous days, then masks are optional regardless of age or vaccination rate.

Masks will continue to be required of bus riders and while visiting school health offices.

We understand this news may be disheartening and that the short notice is frustrating. We’ve heard from community members from both sides of this issue and we value the public’s input. We ask that those who disagree with this change not direct their protests to schools, and instead direct concerns to either the Public Health officials who originated the orders or district leaders who complied with the orders.

Families that would prefer their child(ren) not to wear masks may enroll in ECSD’s online school, World Academy, homeschool, or choose other alternative settings outside of ECSD.

It is imperative that our students and teachers be allowed to begin school on Monday without disruption or added emotional stress from those who may disagree with this change.

Thank you for your continued support and cooperation as we navigate these unprecedented times together.

Philip Qualman

Superintendent

Estimadas familias y personal del Distrito Escolar del Condado Eagle:

Después de reunirnos con el departamento de Salud Pública del Condado Eagle y en cumplimiento con su última orden del Departamento de Salud Pública, el Distrito Escolar del Condado Eagle establecerá un mandato para el uso del cubrebocas a partir del lunes 16 de agosto para todos los y las estudiantes, miembros del personal y visitantes dentro de los edificios donde haya estudiantes de Preescolar hasta 8° grado presentes. Los cubrebocas son opcionales en las preparatorias.

Los datos cambiantes sobre la propagación del virus en la comunidad y las recientes muertes en el Condado Eagle han dado como resultado la última orden de salud pública de parte del Departamento de Salud Pública del Condado Eagle.

Esperamos que este mandato de uso de cubrebocas sea un escenario a corto plazo. Si la tasa de incidencia del Condado Eagle está por debajo de 50 casos por 100,000 habitantes, por un periodo de siete días consecutivos, entonces los cubrebocas son opcionales sin importar la edad o estatus de vacunación.

Se seguirá requiriendo el uso del cubrebocas para todos los pasajeros de autobuses escolares y cuando visiten la enfermería de la escuela.

Entendemos si estas noticias pueden ser desalentadoras y reconocemos que la poca anticipación es frustrante. Hemos escuchado de miembros de la comunidad, en ambos lados de la problemática y valoramos la opinión pública. Les pedimos a aquellos que no estén de acuerdo con este cambio que no dirijan sus protestas a las escuelas, sino que dirijan sus inquietudes a los funcionarios de Salud Pública que dieron las órdenes o a los funcionarios del Distrito Escolar que cumplieron con dichas órdenes.

Las familias que prefieran que sus hijos no usen cubrebocas pueden inscribirse en la escuela en línea de ECSD, World Academy, educarlos en casa o elegir otras opciones alternativas fuera de ECSD.

Es imperativo que se les permita a nuestros estudiantes y maestros el comenzar clases el lunes sin interrupciones ni estrés emocional adicional de aquellos que puedan estar en desacuerdo con este cambio.

Gracias por su continuo apoyo y cooperación mientras navegamos estos tiempos sin precedente juntos.

Philip Qualman

Superintendente