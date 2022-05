Eagle County hires first ever director of open space and natural resources

Eagle County earlier this week issued the following press release on its hiring of Marcia Gilles as the county’s first director of open space and natural resources:

Eagle County Commissioners and the County Manager’s Office are pleased to announce the hiring of Marcia Gilles as Eagle County’s first ever Director of Open Space and Natural Resources.

“The Open Space Department and natural resources teams have long worked together, but this realignment and prioritization will allow for additional capacity to help achieve the commissioners’ stated goal of protecting our mountain ecosystem,” said COO Kelley Collier.



Leading the newly merged departments is longtime natural resource professional and Eagle-Vail resident Marcia Gilles. She has 23 years of industry-related experience working for federal agencies such as the US Forest Service and National Park Service. The breadth of Gilles’ experience includes Park Ranger at Zion National Park, forestry tech, firefighter, biological scientist, public affairs officer, and recreation program manager. Recently Gilles was the Great American Outdoors Act Partnership Coordinator for the USFS National Office. Prior to that appointment, she was the Deputy District Ranger for the Holy Cross Ranger District.



“We are grateful to have found an individual who has both the professional background in natural resource and open space management and is local to our special Eagle County community. Marcia is well known in the community as a leader and coalition builder and we look forward to working alongside her to protect and conserve Eagle County’s natural resources and open spaces,” said Commissioner Kathy Chandler-Henry.



The Open Space and Natural Resources Department will continue to pursue Open Space priorities and acquisitions as outlined by the Open Space Ballot initiative. Capacity in the department will be added to support the natural resources team with county and region-wide partnerships and other projects to safeguard wildlife habitat and water resources.



For more information about the Open Space and Natural Resources Department visit www.eaglecounty.us/openspace or contact Director Gilles at marcia.gilles@eaglecounty.us



El Condado de Eagle Contrata Directora de Espacios Abiertos y Recursos Naturales



16 de mayo de 2022 – Los comisionados del Condado de Eagle y la Oficina del Administrador del Condado se complacen en anunciar la contratación de Marcia Gilles como la primera Directora de Espacios Abiertos y Recursos Naturales del Condado de Eagle.



“El Departamento de Espacios Abiertos y los equipos de recursos naturales han trabajado juntos durante mucho tiempo, pero esta realineación y priorización permitirá una capacidad adicional para ayudar a lograr el objetivo declarado por los comisionados de proteger nuestro ecosistema montañoso”, dijo la Directora de Operaciones Kelley Collier.



Al frente de los departamentos recién fusionados está Marcia Gilles, una profesional de recursos naturales desde hace muchos años y residente de Eagle-Vail. Tiene 23 años de experiencia relacionada con la industria trabajando para agencias federales como el Servicio Forestal de EE. UU. y el Servicio de Parques Nacionales. La amplitud de la experiencia de Gilles incluye guardabosques en el Parque Nacional Zion, técnico forestal, bombera, científica biológica, oficial de asuntos públicos y gerente de programas de recreación. Recientemente, Gilles fue la coordinadora de la asociación Great American Outdoors Act para la oficina nacional del USFS. Antes de ese nombramiento, fue la guardabosques adjunta del distrito para el distrito de guardabosques de Holy Cross.



“Estamos agradecidos de haber encontrado a una persona que tiene experiencia profesional en administración de recursos naturales y espacios abiertos y es local en nuestra comunidad tan especial del Condado de Eagle. Marcia es bien conocida en la comunidad como líder y creadora de coaliciones y esperamos trabajar junto a ella para proteger y conservar los recursos naturales y los espacios abiertos del Condado de Eagle”, dijo la comisionada Kathy Chandler-Henry.



El Departamento de Espacios Abiertos y Recursos Naturales continuará persiguiendo las prioridades y adquisiciones de Espacios Abiertos como se describe en la Iniciativa de Votación de Espacios Abiertos. Se agregará capacidad en el departamento para apoyar al equipo de recursos naturales con asociaciones a nivel de condado y región y otros proyectos para salvaguardar el hábitat de la vida silvestre y los recursos hídricos.



Para más información sobre el Departamento de Espacios Abiertos y Recursos Naturales visite www.eaglecounty.us/openspace o contacte a la Directora Gilles en marcia.gilles@eaglecounty.us